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寒流來襲不用上山追雪 屏東公園就能感受降雪樂

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東耶誕節活動每周六日在屏東公園安排「雪廳降花」人造雪活動，民眾開心在寒意夜空下感受南國的冬天。圖／屏東縣政府提供
屏東耶誕節活動每周六日在屏東公園安排「雪廳降花」人造雪活動，民眾開心在寒意夜空下感受南國的冬天。圖／屏東縣政府提供

屏東耶誕節活動上月11日在屏東公園廣場點燈後，每周六日安排「雪廳降花」人造雪活動大受歡迎，本周六日適逢今年最冷的寒流來襲，晚上降雪時段更是吸引爆滿人潮，民眾開心直呼「不用辛苦開車上高山追雪，這裡就能感受降雪的興奮和喜悅」。

屏東耶誕節今年特以「冰世界．雪國度」為主題，打造16個超浪漫絕美燈飾及設置5大特色打卡區，讓大小朋友不出國就能體驗雪白耶誕氣息，每周六日安排「雪廳降花」人造雪活動，吸引民眾參觀拍照，每周有近2萬人次人潮。

受這波冷氣團寒流影響，17日各地氣溫明顯下降，屏東民眾也感受到這股冷氣團的低溫威力，入夜後更冷，紛紛加穿禦寒的外套和帽子、圍巾。屏東耶誕節預期人潮會稍減，但傍晚後人潮湧入，大小朋友穿著冬季應景服飾，在打造的雪廳中感受夜空漫漫飄雪。

來自冰雪國度的麋鹿及白熊也特地現身在韓國舞台區，大小朋友不畏寒風，在高達8公尺的冰藍色耶誕樹前排隊，等候拍攝限量版合照拍立得，冷颼颼的天氣，搭配著國境之南的耶誕燈飾美景，民眾直呼「好像在國外過耶誕節！」

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，屏東耶誕節倒數中，為期3天的「耶誕異國市集」將於23日正式開張，這次參展商品包括文創輕食、異國料理、特色美食及手作禮品等，還有外國藝人街頭表演，陪大家歡度佳節，系列活動「耶誕老人環遊世界─集章活動」、「耶誕老人互動、合影、發糖果」及「雪廳降花(下雪)」等，直到明年1月2日。

屏東耶誕節活動每周六日在屏東公園安排「雪廳降花」人造雪活動，民眾開心在寒意夜空下感受南國的冬天。圖／屏東縣政府提供
屏東耶誕節活動每周六日在屏東公園安排「雪廳降花」人造雪活動，民眾開心在寒意夜空下感受南國的冬天。圖／屏東縣政府提供

屏東 耶誕節 冷氣團

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