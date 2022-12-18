台灣扶輪教育基金會頒獎學金 125優異弱勢生受惠

台灣扶輪教育基金會今年募得130萬元獎助學金，並首度加入「獎勵表現優異弱勢學生」項目，今天在高雄中學舉行頒獎典禮，125名學子受獎。

高雄市教育局專門委員李黛華、扶輪社韓明惠與前總監黃來進，以及各扶輪社長出席，雄中與鼓山高中等校長見證。

李黛華感謝台灣扶輪教育基金會善心義舉，幫助弱勢、品學兼優學生向學，是寒冬中最溫暖的擁抱。此次捐贈幫助125名高中與大學學生，其中清寒30人、品學兼優95人，每人1萬元獎學金。

近年來受疫情影響，各社福團體善心募款較往年減少。為了協助弱勢高中職、大學生持續學業，扶輪社前總監羅傳進85年創立的台灣扶輪教育獎學金。

前雄中校長黃秀霞今年接下台灣扶輪教育基金會董事長一職，她在教育界服務40年，擔任過雄中、雄女及三民家商校長，獲獎無數，也兼任教育電台主持人、大學助理教授。

黃秀霞說，感謝扶輪社友在莘莘學子最需要資源時，願意以扶輪精神拉孩子一把。今年在扶輪3510地區的高雄、屏東、台東的社友們，是這些孩子們一生都必須感謝的貴人。除了各扶輪社友外，今年還有兩對爺爺奶奶，黃茂森與黃唐光霞、潘村鄰與潘林媛，也以個人名義慷慨解囊。

87歲黃茂森老爺爺說，不求受獎人回報他們夫妻倆什麼，只希望將來這些孩子有能力時，也能幫助需要幫助的人，將愛心代代延續。

成功大學學生陳品軒代表受獎人致詞，感謝扶輪社友，對於受獎學生努力學習的肯定，他也會在未來的學習之路上，更加精進。連續兩年獲獎的朱一平，今年則加入頒獎典禮的志工行列，他表示，對去年領獎時的感動，記憶猶新，今年義務來協助典禮進行，也期待今年的獲獎人，明年一起來幫忙。