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投2.5億為40多戶小聚落開新路 潘孟安兌現早年參選鄉代時承諾

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道今天通車，縣長潘孟安和準縣長周春米都出席啟用儀式。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道今天通車，縣長潘孟安和準縣長周春米都出席啟用儀式。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道，今天舉行通車啟用儀式，154縣道由199線縣道外環道跨越四重溪，終點銜接車城鄉溫泉村南勢湖聚落，外界好奇縣府為何花2.5億元為當地40多戶闢新路，縣長潘孟安今天在儀式上說，早年參選車城鄉民代表時，允諾會協助改善當地聯外交通，當選縣長後納入屏東縣生活圈道路建設計畫，兌現爭取偏鄉居民路權平等的承諾。

潘孟安說，屏東車城鄉溫泉村南勢湖聚落居民的對外交通，僅依賴村內道路經懷恩橋連接至縣道199線，四重溫泉區是冬季觀光熱區，南勢湖居民前往溫泉區需繞行3公里，造成溫泉觀光據點發展侷限於溫泉村地區，鄰近南勢湖聚落因對外交通不便，缺乏觀光發展契機，不利地方整體經濟發展，居民長年怨聲載道，抱怨的是次等公民，早在他參選鄉代時就向他反映。

「外界的好奇可以理解，也是我當年從政的政見承諾」，他說，不能因戶數少而背棄承諾，上任後納入屏東縣生活圈道路建設計畫，以縣道方式向公路總局爭取新建經費，和17名地主完成協議價購，實現路權平等；它的效益可減少四重溪兩岸居民及觀光人口來往通行距離及時間，強化城鄉間運輸機能、防災路線等，可望帶入四重溪溫泉地區觀光人口，增進南勢湖及內埔聚落對外交通連接方便性，促進地方整體發展繁榮。

工務處說，154線道新闢長度約518公尺、寬度12公尺，其中含以82公尺長橋梁，跨越四重溪連接西地區，可串聯已通車使用的縣道199線外環道與南勢湖及內埔聚落內道路。南勢湖聚落居民今天以辦喜事心情迎接聯外道路的通車，吳姓居民坦言，如果是別地區出身的縣長，會去爭取2 .5億元為40多戶闢新路的機會不大。

屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道今天通車，縣長潘孟安和準縣長周春米都出席啟用儀式。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道今天通車，縣長潘孟安和準縣長周春米都出席啟用儀式。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府斥資2.5億元興建、全長514公尺的屏154縣道今天通車，縣長潘孟安和準縣長周春米都出席啟用儀式。記者潘欣中／攝影

潘孟安

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