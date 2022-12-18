山本悌二郎銅重返高雄 陳其邁：跨越2700公里的不可能任務

在駐日代表謝長廷協調下，原設置在高雄橋頭糖廠的山本悌二郎銅像從日本送回台灣，高雄市長陳其邁形容，這是一場跨越2700公里的不可能任務，謝長廷說，百年前山本梯二郎對台灣糖業建設有深遠影響，百年後銅像重回橋頭糖廠正好是「開花結果」。

陳其邁、謝長廷等人昨天一同為銅像揭幕，一起見證這樁橫跨台日，緣牽百年的盛事。山本出身日本新潟縣佐渡市，他參與台灣製糖產業發展，對高雄發展有重大貢獻，也讓高雄和佐渡結下緣分，佐渡市長渡邊竜五說，從市民、議會同意到簽下備忘錄，8月山本銅像安全返回高雄，因山本悌二郎結下的緣份牽起台日友誼，希望未來兩個城市能有更多學習與交流。

文化部次長蕭宗煌指出，橋頭糖廠在台灣工業史、經濟史上扮演重要角色，山本悌二郎銅像賦歸橋糖是文化史的典範。台糖公司董事長陳昭義也說，當年是糖業的黃金時代，台灣糖業一年製糖142萬噸，也興築2965公里糖業鐵路，占全台出口量7成，當時糖業地位宛如「護國神山」，山本就是其中重要人物。

山本悌二郎從橋頭糖廠的選址、建設到營運，從無到有建構屬於高雄的糖業帝國。因此，在他調任回日本擔任農林大臣後，在地仕紳委託台灣近代第一位雕塑家黃土水製作胸像，1929年起矗立於橋頭糖廠，戰後銅像被送回山本先生的故鄉佐渡市，1960年起矗立於佐渡的真野公園內。

橋仔頭製糖所的社宅事務所，是橋頭糖廠興建起點，也是山本悌二郎工作20多年辦公場所，在大使和與知名舞蹈家若林素子女士穿針引線下，陳其邁也曾親自書函予佐渡市長，表達迎回銅像的意願。

陳其邁說，能促成一切要感謝駐日代表謝長廷，過程一關關達陣，今年8月高雄將山本銅像迎回後，由高雄市立美術館進行專業翻製與典藏。翻製的作品除重新回到橋糖社宅事務所外，還會再送回真野公園放置、與國美館典藏。

陳其邁表示，高雄是山本悌二郎第二個故鄉，落腳工作20多年，銅像回到橋頭糖廠，別具意義，這段跨越2700多公里的歷程，也是台日友好與高雄歷史脈絡重現的里程碑。