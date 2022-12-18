佛光山結合企業助弱勢 黃偉哲盼愛的力量正向循環

佛光山台南福國寺及慈航幼兒園今天舉辦「2022感恩歲末親子市集」，致贈21個身障及兒少團體各1萬元，市長黃偉哲感謝福國寺長期關心弱勢、熱心公益的善舉，希望這樣的力量能夠正向循環，把愛散播到城市的每一個角落，讓溫暖傳遞到每一個家庭當中。

佛光山台南福國寺法師妙詠表示，與慈航幼兒園共同辦理歲末親子感恩活動已多年，活動秉持星雲大師「以慈善福利社會」慈心悲願，深耕幼兒品德教育及「三好」做為品格教育的核心，透過親子市集活動，發動園所教師、家長或幼兒都能力行實踐「三好」。讓愛心不落人後，以身做感恩的好事、口說感恩的好話、心存感恩的好心，共同體驗「三好實在很簡單」的生活，相信透由學校、家庭與社會的聯手推動「三好運動」，期能增進友善的人我互動，助益和順的家庭關係，形塑和諧的社會文化，促進和合安樂的社會景象。

黃偉哲感謝社會各界為台南注入愛的力量，雖然今天是入冬以來最冷的一天，但是大家的心非常暖和，因為台南是一個有愛的城市，透過各種方式出錢出力，讓有需要的家庭都能及時獲得幫助。

社會局表示，「做得更好，讓市民過得更好」是市長黃偉哲上任以來重要的施政理念，對弱勢族群的關懷更是念茲在茲，感謝佛光山台南福國寺與慈航幼兒園以實際行動投入公益團體關懷弱勢，也希望透過本次活動吸引更多企業、團體或善心人士投入公益關懷弱勢，共同打造溫暖美好的台南。

此次活動佛光山台南福國寺與慈航幼兒園媒合正台壹工程公司、活佛素食餐館企業、嶸光電器、曾子南文化基金會、育立企業司等21個企業單位及善心人士，捐贈給台南市癲癇之友協會、台南市脊髓損傷者協會、台南南區家扶中心、台南市陽光真愛青少年關懷協會等21個身障及兒少團體，每個社福單位新台幣1萬元；並將市集活動所得回饋社會福利機構，藉由親子一起傳遞慈悲愛心及感恩，開啟愛的循環，增益共生共有、共榮共存的三好祥和社會。