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高雄首家眼科醫院開幕 陳其邁特別摘下眼鏡致詞

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影
在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影

在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。高雄市長陳其邁表示，很高興看到高雄有家以眼科為專科的醫院，造福更多鄉親；他今年9月曾動過白內障手術，術後視力恢復，但因戴眼鏡日久，突然拔掉眼鏡大家都好奇，所以還是都戴著。

陳其邁表示，左眼視力從800多度增加到1500多度，就很緊張，當時防疫工作正忙，請教國策顧問賴春生和莊維周，兩位前輩醫師說這應是白內障，就推薦吳孟憲醫師「處理」一下。結果看診之後，當天就決定要開刀，因為沒有時間。

陳其邁說完就取下眼鏡致詞，他說，當時選舉在即，怕眼鏡取下來，大家會覺得奇怪，以前都戴眼鏡，現在係發生啥咪代誌？也不是因為美觀的原因，因為每個人都會來問，戴著眼鏡就不會有人來問，也回復了正常的生活，術後一切良好。

澄清國際眼科醫院總院長吳孟憲從高雄醫學大學醫學系畢業，完成眼科專科醫師訓練後，選擇在鳳山五甲地區成立「澄清眼科診所」。陸續成立四家分院，有感於診所無法執行的眼科手術須轉診病患至醫學中心，讓病患舟車勞頓，所以決定回到最初澄清眼科診所位址，成立高雄首家眼科醫院「澄清國際眼科醫院」，同時引進多項醫學中心配備的手術、檢驗設備，希望讓患者在社區就能享有數位化、現代化，且與醫學中心同水平的醫療品質。

吳孟憲在院內規畫六大中心，除「近視/老花雷射中心」、「白內障手術中心」、「乾眼治療中心」、「近視管理中心」、「視網膜手術中心」外，更與慈濟大學醫學科學研究所長蔡榮坤合作，規畫「眼科幹細胞研究中心」，希望透過幹細胞研究為眼科醫療帶來更多新可能。院方並引進全球尖端手術儀器與檢驗設備，打造兼具現代化、數位化的眼科專科醫院。

在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影
在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影
在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影
在高雄開業25年的澄清眼科，回到最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，今天舉行開幕儀式。記者徐如宜／攝影
「澄清國際眼科醫院」開幕儀式，高雄市長陳其邁（左）摘下眼鏡致詞，感謝總院長吳孟憲（右）。記者徐如宜／攝影
「澄清國際眼科醫院」開幕儀式，高雄市長陳其邁（左）摘下眼鏡致詞，感謝總院長吳孟憲（右）。記者徐如宜／攝影

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