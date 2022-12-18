屏東鳳梨彩帽田輕旅行暴紅 縣府透過青年發想注入活水

屏東縣政府以「鳳梨彩帽田之上下游產業鏈」主題，廣邀青年團隊發想提案，昨天選出特優金獎及創新銀獎團隊，下月起將下田實作，3月起帶動新一波的鳳梨彩帽田小旅行熱。

屏東縣政府將平凡無奇的鳳梨農地戴上彩帽，華麗變身為美麗地景藝術，今年3月推出「185沿山旺來雙層巴士」，攜手高樹鄉5家生產鳳梨合作社及休閒農場，沿185縣道共7個田區，為鳳梨戴上不織布彩帽，讓7色彩帽構成美麗彩虹花海，藉著交通兼導覽方式，帶民眾飽覽沿途美景，並吸引絡繹不絕的遊客拍照打卡，不僅提升屏東鳳梨產業知名度，也替185縣道及高樹市區帶進更多遊客，促進在地觀光、農業及農產品行銷。

縣府為延續好評及培育農業人才，鼓勵青年踏入農業領域就創業，吸引青年留鄉或返鄉生活，再祭出獎金40萬元，於屏東智慧農業學校辦理「2022屏東農業地景創新創業提案競賽」，以黑客松競賽形式舉行，以「高樹農業地景─鳳梨彩帽田之上下游產業鏈」為主題，邀請青年團隊針對5大主題發想提案，經2天工作坊培訓，激盪彩帽地景設計圖與創新遊程規畫。

縣府勞動暨青年發展處說，今年首辦創新創業競賽共20組團隊報名、11組團隊完成提案發表，還有高樹在地青年投入競賽，為家鄉投入新活水；獲金獎的是屏東科技大學「鳥來旺來福氣來」隊，以生態保育及友善農業為概念，和瀕臨絕種的草鴞為設計主體，搭配鳳梨彩帽單車季系列遊程；銀獎是是高雄科技大學「風起雲詠」隊，以台灣LV著稱、具傳統風味的「茄芷袋」表現創意並將命名「旺寶」的鳳梨吉祥物作為設計主圖，視覺上鮮豔、吸睛。