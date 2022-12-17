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台日百年羈絆 山本悌二郎銅像再現橋頭糖廠

中央社／ 高雄17日電

山本悌二郎對台灣新式糖業卓有貢獻，台灣雕塑家黃土水為其創作的銅像，今年自日本新瀉縣佐渡市送回高雄，今天翻製作品在高雄市長陳其邁與佐渡市長渡邊龍五見證下揭幕。

山本悌二郎曾推動糖鐵、倉儲和二峰圳灌溉系統等，對台灣糖業現代化卓有貢獻，可謂台灣糖業奠基者，且後續促成高雄築港，是高雄市現代化重要推手。在他調任回日本擔任農林大臣後，在地仕紳委託台灣雕塑家黃土水製作銅像，1929年起佇立於橋頭糖廠，但銅像在戰後被輾轉送至山本的故鄉新瀉縣佐渡市。

高雄市政府新聞資料指出，在駐日代表謝長廷、知名舞蹈家若林素子協助下，陳其邁親自寫信向渡邊龍五表達盼將山本悌二郎銅像迎回台灣；銅像在今年8月回高雄，由高雄市立美術館翻製、典藏。今天翻製作品在橋頭糖廠社宅事務所前揭幕，重現1929年放置原樣，渡邊也親自從日本來到高雄，見證歷史時刻。

謝長廷致詞表示，台日關係良好，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，台灣贈與日本口罩、日本則送來疫苗，這種超越和平、互相幫忙的友誼是國際友誼的最高境界，更是世界和平的模範。

文化部次長蕭宗煌說，山本悌二郎銅像回到台灣、回到橋頭糖廠，對於再造歷史現場、重建藝術史，有高度代表性。

渡邊說，山本是佐渡出身的政治家，參與台灣製糖產業發展，對高雄發展有重大貢獻，也讓高雄和佐渡結下緣分，希望接下來能推動兩方文化、旅遊等多領域交流，學習彼此文化，讓高雄和佐渡關係越來越好。

陳其邁說，橋頭糖廠是台灣糖業、工業的起源地，山本銅像離開高雄超過一甲子，今天能將銅像迎回，不僅讓人們能奠基在歷史的紋理上展望未來，更象徵台日兩地百年的情感與羈絆，也盼雙方能有更好交流、深化感情。

台糖公司董事長陳昭義指出，日本政府當年看到台灣糖業潛力，以策略性產業方式促成台灣糖業現代化，將年產量增加到142萬噸，占全台出口量7成，並且興築了2965公里的糖業鐵路，當時糖業地位宛如「護國神山」，山本就是其中引進關鍵技術的重要人物。

高雄市政府文化局表示，為了紀念這次百年的跨國緣分與山本悌二郎對於高雄的貢獻，由高雄市歷史博物館策畫「山本悌二郎奠基的糖業新時代」專書與特展，即日起至明年6月30日在橋頭糖廠展出，盼透過對城市歷史的深度挖掘和對自身土地過往的反省，展現高雄百年風華。

陳其邁 日本

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