影／大氣球遊行完「OPEN將」不見了！ 主辦單位還原「叛逃」經過

高雄大氣球遊行暌違兩年回歸，但高雄夢時代壓軸明星「OPEN將」今天傍晚才剛遊行完疑就「叛逃」，飛越夢時代購物廣場，不見蹤影，網友臉書po網，呼籲大家協尋，主辦單位證實，是被一陣「怪風」帶走，目前OPEN將還不知去向，正努力協尋中，希望它趕快回來，別太貪玩。

高雄時代大道今天舉辦「OPEN！大氣球遊行」，OPEN家族、Hello Kitty、史努比、美樂蒂、卡娜赫拉的小動物等17顆大氣球上街遊行，不過因風大，今天下午這些大氣球就有點不受控，工作人員費勁將大氣球拉住不跑掉，但晚間6點多OPEN小將「叛逃」，整隻飛走！

「OPEN將」大氣球是高雄市夢時代這次「OPEN！大氣球遊行」壓軸明星，這次大氣球遊行活動好不容易復辦，偏偏高雄遇到氣溫驟降又下雨，所幸雨勢到下午暫停，所有超人氣大氣球順利升空，不過傍晚卻傳出OPEN將飛走啦。

網友拍下OPEN將翻飛過夢時代購物廣場的身影po網，有網友留言「夢時代open將真的open了」，「他自由了」、「被綁很久了！投奔自由」、「苦練三十幾年的輕功 今天終於派的上用場了」。

夢時代過去辦大氣球遊行曾發生過灰太郎大氣球飛走事件，OPEN將是第二位，主辦單位正積極搜尋中，也呼籲大家幫忙找找。

主辦單位陳功儒總經理表示，那時大氣球遊行剛好告一段落，主舞台正在演出，通常會把重要大氣球在時代大道上及舞台兩邊做夜間展示，OPEN將綁好後，大家都在觀賞演出，沒想到突然一陣怪風就把繩索吹斷，一回頭OPEN將就飛走！

陳表示，大氣球灌的是純氦氣，輕巧，飛得非常快，第一時間馬上一時間通報，也派人協尋中，「希望它趕快回來，它太貪玩」。