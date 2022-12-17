高科大獨木舟課8學生失溫 授課老師出面還原事發經過
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭，參加系上必修的獨木舟課程，61名學生分批出發，其中28人前往海上約2公里的折返點途中，因天候變化，陸續有5名學生落海，校方向海巡及消防求援，分批將人帶返，有8人失溫送醫無大礙。事後校方解釋活動都依規定申請，上課範圍為港內安全海域。
據了解，28名學生中，7人由校方救生艇載回，其餘21人由消防及海巡分別帶返受訓基地，有5名學生落海，共有2男6女8人因失溫不適，分送台南及高雄共5間醫院。
還原事發經過，授課老師高興一說，今天上課61人出席，上午9時50分集結完畢，28人分別駕22艘單人艇、3艘雙人艇從茄萣情人碼頭基地出發進行長划訓練，前往距起點約2公里的折返點。
高說，划約20分鐘，突然狂風雨驟，2名學生疑操槳不當落海，被隨行教練與救生員一同救起，後續另有3人在岸點等待接駁時，體力不支落海，也都順利救起。
高興一說明，學校在興達港訓練基地，位在情人碼頭北邊海上餐廳旁一處小型專用碼頭，長期都在該處進行水域運動課程，出海學生都有穿救生衣，也有教練及救生員搭動力艇隨行戒護，純粹因天候因素，才在返程時遇上困難。
另外界質疑，為何選在寒流前夕進行訓練，校方解釋，都有經天候評估，才會讓學生操槳實作，並強調上課範圍都是港內安全海域，並未出海，至於就醫學生，已經由老師及家長接送回家，無人住院，後續也會持續關注學生狀況。
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