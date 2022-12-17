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高科大獨木舟課8學生失溫 授課老師出面還原事發經過

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸林保光／高雄即時報導

高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭，參加系上必修的獨木舟課程，61名學生分批出發，其中28人前往海上約2公里的折返點途中，因天候變化，陸續有5名學生落海，校方向海巡及消防求援，分批將人帶返，有8人失溫送醫無大礙。事後校方解釋活動都依規定申請，上課範圍為港內安全海域。

據了解，28名學生中，7人由校方救生艇載回，其餘21人由消防及海巡分別帶返受訓基地，有5名學生落海，共有2男6女8人因失溫不適，分送台南及高雄共5間醫院。

還原事發經過，授課老師高興一說，今天上課61人出席，上午9時50分集結完畢，28人分別駕22艘單人艇、3艘雙人艇從茄萣情人碼頭基地出發進行長划訓練，前往距起點約2公里的折返點。

高說，划約20分鐘，突然狂風雨驟，2名學生疑操槳不當落海，被隨行教練與救生員一同救起，後續另有3人在岸點等待接駁時，體力不支落海，也都順利救起。

高興一說明，學校在興達港訓練基地，位在情人碼頭北邊海上餐廳旁一處小型專用碼頭，長期都在該處進行水域運動課程，出海學生都有穿救生衣，也有教練及救生員搭動力艇隨行戒護，純粹因天候因素，才在返程時遇上困難。

另外界質疑，為何選在寒流前夕進行訓練，校方解釋，都有經天候評估，才會讓學生操槳實作，並強調上課範圍都是港內安全海域，並未出海，至於就醫學生，已經由老師及家長接送回家，無人住院，後續也會持續關注學生狀況。

高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
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高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄科技大學海洋休閒管理系學生今天到茄萣區情人碼頭進行獨木舟移地教學，5名學生落海，8人失溫送醫。記者陳弘逸／翻攝

寒流 高雄科技大學 獨木舟

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