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這區原生山茶稀少又珍貴 陳其邁：朝台灣精品茶邁進

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影

高雄市六龜區「原生山茶」屬喬木型百年茶樹，因摘採方式有別於一般低矮茶園，加上產量稀少，更顯珍貴；市府為推動觀光結合農業，在今天舉辦「六龜山茶季元年」啟動記者會，市長陳其邁出席活動時表示，山茶將從有效管理、品牌建立出發，朝「台灣精品茶」目標前進。

市府農業局指出，高雄市六龜區「原生山茶」屬喬木型百年茶樹，有別於一般低矮茶園，且採茶時，必須爬樹或攀梯才能摘採，加上產量稀少，更顯珍貴。

陳其邁出席活動時說，六龜山茶將從有效管理、品牌建立作為出發點，朝「台灣精品茶」目標前進，市府也與社區合作，設立六龜山茶故事館，建構匯集當地山茶、商品跟伴手禮的據點，更宣布今年是六龜山茶元年。

談到地方建設，陳其邁還說，高133線經費從5億元追加到7億元，也感謝中央支持，給居民和旅客一條安全穩固的道路，另市府也積極開挖六龜溫泉，未來會大力推動觀光結合農業，讓更多人到山城旅遊。

首次參加山茶季就榮獲青茶組最佳製茶技術獎的謝國華，本身是布農族，在桃源寶山部落種植茶葉約20年，主要栽種青茶與紅茶，謝說，他的青茶喝起來清香順口，紅茶則是香氣濃郁，能有山茶季除幫助地方推廣特產，也是給茶農鼓勵。

六龜山茶季現場頒發山茶評鑑給23個得獎單位，另設26席不同山茶茶農的茶席空間；今天參加的民眾，還可以特惠價購買山茶元年紀念杯，集滿3個茶席戳章還有六龜溫泉旅宿優惠，活動從今天起到明年2月28日每天都有購杯即贈茶席券的活動。

水土保持局表示，水保局推動農村再生已超過10年，在水保局與高雄市府合作，並協助農再社區產業發展，加上這次六龜山茶季活動推動，盼未來能成為地方農村旅遊新亮點。

首次參加山茶季就榮獲青茶組最佳製茶技術獎的謝國華（右），本身是布農族，在桃源寶山部落種植茶葉約20年。記者陳弘逸／攝影
首次參加山茶季就榮獲青茶組最佳製茶技術獎的謝國華（右），本身是布農族，在桃源寶山部落種植茶葉約20年。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與社區合作，設立六龜山茶故事館。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今年在六龜區舉辦「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今年在六龜區舉辦「六龜山茶季元年」啟動記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區的謝國華種植茶葉約20年，參加山茶季就榮獲青茶組最佳製茶技術獎。記者陳弘逸／攝影
高雄桃源區的謝國華種植茶葉約20年，參加山茶季就榮獲青茶組最佳製茶技術獎。記者陳弘逸／攝影

六龜 陳其邁 高雄市

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