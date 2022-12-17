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寒流來襲 高市加強關懷街友並開設臨時安置服務

中央社／ 高雄17日電

因應今天起寒流來襲，高雄越晚氣溫越低，市府社會局已啟動街友低溫關懷機制，三民、鳳山街友服務中心也開設臨時安置服務，增加至街友露宿地點夜間關懷訪視頻率。

中央氣象局發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，且越晚氣溫越低。今天至19日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。對此，高雄市政府社會局已啟動街友低溫關懷機制，持續提供關懷服務。

社會局今天發布新聞稿指出，三民、鳳山街友服務中心已開設臨時安置服務，並加強至街友露宿地點夜間關懷訪視頻率。

市府昨天晚間再度進行夜訪關懷，提供熱食、睡袋、保暖衣物及暖暖包等禦寒物資，避免街友天寒受凍，也跟街友說明今明兩天低溫約10度到14度，勸導街友接受臨時收容避寒。

社會局長謝琍琍表示，因應高雄日夜溫差大，除加強街友低溫關懷服務外，三民及鳳山2處街友服務中心即日起定點發放熱食及禦寒物品，開設街友服務中心臨時安置服務；街友如有熱食、禦寒物品及臨時安置需求，街友服務中心可立即協助。

謝琍琍說，若市民發現街友有緊急安置或物資上的需求時，可洽社會局三民街友服務中心（三民區天祥二路31號，07-3432263）或鳳山街友服務中心（鳳山區博愛路477巷18號，07-7190895）提供即時協助。

街友 寒流

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