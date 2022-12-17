入冬首波寒流報到 澎湖強風飄雨冷吱吱

今年入冬首波寒流南下，澎湖氣象站今天表示，在10級東北季風吹襲及飄著小雨情況下，澎湖更顯得冷吱吱。澎湖縣消防局指出，今天截至傍晚5時許共出動10次救護送醫，但無低溫猝死案件。

澎湖氣象站表示，澎湖今天因入冬首波寒流南下，從白天的攝氏18度上下，節節下降至傍晚的14度，加上陸上強風，陣風高達8至11級，寒流晚間還會再下降，澎湖全島冷吱吱，民眾感受到寒意。

澎湖縣消防局指出，今天截至傍晚5時許共受理10件救護案，其中6件是病救護送醫，車禍、創傷救護各2件，並未受理有低溫猝死案件。

澎湖縣消防局呼籲民眾在寒流及強風期間盡量減少不必要的外出，不要進行海上活動及觀浪等危險戶外活動，以確保自身安全。

澎湖縣政府農漁局表示，冷氣團報到，氣溫明顯下降，農漁民應嚴加戒備，做好防寒整備，減少農漁業災害損失。