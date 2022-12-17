金廈大橋建設推促會成立 陳福海：上任後會盡力促成

興建金廈大橋的議題，一直頗受各界關注，由民間發起的「金門縣金廈大橋建設推動促進會」今天正式成立，由前金門縣議員陳滄江出任創會理事長，金門縣長當選人陳福海也到場參與，陳福海強調，金廈大橋的推促，應超越政治羈絆，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可辦連署，以公投展現金門人盼望興建金廈大橋。

「金廈大橋建設推動促進會」今天召開第一屆第一次會員大會，會中進行理監事選舉，並邀請陳福海出席，陳福海表示，台北市長柯文哲在今年6月到金門時就說，「金門的問題，金廈大橋蓋起來，就可解決了百分之80」。

陳福海強調，金廈大橋，就如兩岸通水，也是經過諸多民意代表建言及歷任金門縣長努力推動，才有後來的通水；他認為，以兩岸現今氛圍，只要走出這一步，他相信這座橋不會還要再等太多年；他提及，興建金廈大橋是金門人共同心願。

陳福海允諾，等他上任縣長後，一定全力來協助推金廈大橋，他說，政府資源有限，民間力量無窮，縣政府會與金廈大橋建設推促會及所有人連結在一起，共同努力促成此目標。

陳滄江說金廈大橋推促會的成立，是為金門人的共同心聲點火，接著將廣泛徵詢各界意見、禮聘專業顧問、召開公聽會、製作說帖遊說中央各黨派支持，最終是爭取兩岸主管機關認同，達成建橋目標。

為了凝聚海內外金門人共識，該促進會不排除發起金門人的「籲請興建金廈大橋公民連署」；並考慮建請金門縣政府與縣議會，發動2024年結合總統大選一併舉辦「同意興建金廈大橋與否公投」，訴諸民意，以達建橋目標。

陳滄江表示，在目前兩岸關係不是很良好的當下，來推動金廈大橋是否合宜，會招致一些評價及異議，有人會以國安或兩岸發生戰爭，來對金廈大橋提出質疑，但兩岸自1949年的對峙到開放老兵返大陸探親、兩岸小三通，兩岸通水等，都是隨著時空背景的不同而一一落實。