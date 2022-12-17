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OPEN家族氣球遊行重返夢時代 「兔兔大隊」喜迎兔年
高雄夢時代OPEN家族氣球大遊行停辦兩年後今天下午再度登場，今年主題定為「OPEN! DREAM WORLD」，Hello Kitty、史努比、蛋黃哥等17顆超人氣可愛氣球在觀眾期待中登場，因會場風勢不小，增添不少遊行難度，另有高雄女中樂儀隊、舞旗隊及多所高中街舞、滑板等項社團隊伍參與，許多遊客頂著寒風來觀看，超萌「兔兔大隊」應景又可愛。
OPEN!家族今天紛紛以全新造型登場，Hello Kitty、史努比、蛋黃哥、卡娜赫拉小動物及美樂蒂等可愛氣球不缺席，超人力霸王德卡首度參與遊行，高雄市府與高雄捷運公司組「高雄隊」參與遊行，為今日活動拉開序幕。
遊行分四大隊進行，率先出發的第一大隊LOCK小醬領軍，Hello Kitty為慶祝即將誕生50周年換上新裝，樹德家商舞旗隊、翁園國小獨輪車、屏東女中熱音社及百人GOGORO電動車隊陪同遊行。
明年是兔年，第二大隊由雪鈴兔波波領軍，美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉小動物群及米飛兔大氣球組成「兔兔大隊」，五隻超萌兔子喜迎兔年，現場也有觀眾裝扮成兔子造型參與活動。
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