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高雄輕軌C21A至C24試營運免費明天結束 12月19日起收費

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄輕軌C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站在今年10月5日開通，試營運期間免費搭乘，其中龍貓隧道路段大受歡迎，10月份平均日運量突破2萬人次，創營運以來新高。高捷公司表示，免費搭乘的時間至明天（18日）截止，19日起恢復收費，提醒民眾記得購票。

輕軌C21A站至C24站試營運期間免費搭乘，10月份日平均運量2萬1922人次，創營運以來歷史新高，當月的周末假日平均日運量更高達3.5萬人次，研判跟那時駁二舉辦台灣設計節有關係。

高捷指出，C21A至C24尚未通車前，高捷輕軌9月平均日運量為1萬2372人次，10月平均日運量提升至2萬1922人次，11月1萬801人、12月截至目前為止，單日已有1萬9932人搭乘。高捷表示，10月運量是營運以來單月歷史新高紀錄，新路段營運提高基礎運量，另與龍貓隧道受歡迎，民眾拍照爭相目睹與體驗有關。

收費部分，輕軌票價採單一費率，電子票證與電子支付（IPASS MONEY 乘車碼）收費新台幣10元，購買紙票30元，另外博愛（含陪伴者1名）、敬老身分者持身分證明免費搭乘。

高捷提醒，月台與列車均可刷卡，但搭乘人潮眾多時車上刷卡不易，建議乘客在月台處先刷卡，高捷公司將持續宣導收費政策，並安排輕軌查票員隨車稽查，呼籲民眾要有守法觀念。

高雄輕軌C21A至C24愛河之心站免費搭乘將在明天結束，12月19日恢復收費。圖／高捷公司提供
高雄輕軌C21A至C24愛河之心站免費搭乘將在明天結束，12月19日恢復收費。圖／高捷公司提供

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