國民黨金門黨部明辦春聯大放送 名家現場揮毫、數量有限

癸卯年新春將至，為迎接兔年到來，提前讓民眾感受過年的氣氛，中國國民黨金門縣黨部將在明日舉辦「福兔賀歲、迎春納福名家揮毫春聯大放送」活動，邀請金門縣書法協會現場揮毫，免費贈送鄉親，歡迎民眾踴躍前往索取，數量有限，送完為止。

為迎接年節慶典氣氛，發揚傳統書法文化，國民黨金門縣黨部舉辦「揮毫送春聯」活動，預定明天上午9點起至11時30分止。活動邀請金門縣知名的書法名家，包括：陳應德、盛崧俊、翁坤成、孫國粹、鄭有諒、陳志鈺、莊火練、唐敏達、呂光浯、翁清土等現場揮毫。

據了解，今年共準備有600副春聯，免費提供鄉親索取。每戶限索3副。數量有限，送完為止。