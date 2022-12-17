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國民黨金門黨部明辦春聯大放送 名家現場揮毫、數量有限

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

癸卯年新春將至，為迎接兔年到來，提前讓民眾感受過年的氣氛，中國國民黨金門縣黨部將在明日舉辦「福兔賀歲、迎春納福名家揮毫春聯大放送」活動，邀請金門縣書法協會現場揮毫，免費贈送鄉親，歡迎民眾踴躍前往索取，數量有限，送完為止。

為迎接年節慶典氣氛，發揚傳統書法文化，國民黨金門縣黨部舉辦「揮毫送春聯」活動，預定明天上午9點起至11時30分止。活動邀請金門縣知名的書法名家，包括：陳應德、盛崧俊、翁坤成、孫國粹、鄭有諒、陳志鈺、莊火練、唐敏達、呂光浯、翁清土等現場揮毫。

據了解，今年共準備有600副春聯，免費提供鄉親索取。每戶限索3副。數量有限，送完為止。

國民黨金門縣黨部主委吳興邦指出，為慶祝兔年到來，在縣黨部顧問陳志鈺的號召下，邀請地區書法名家及熱心商家贊助紙、墨等文具，促成這次贈送春聯活動。希望透由活動來提昇年節慶典氣氛，並由名家送上新春賀詞，祝賀鄉親新年快樂，也讓民眾享受書法藝術的魅力風采及濃濃的書香味，傳承並發揚中華固有書法藝術文化。

為迎接兔年到來，提前讓民眾感受過年的氣氛，中國國民黨金門縣黨部將在明日舉辦「名家揮毫春聯大放送」活動，邀請金門縣書法協會現場揮毫，歡迎民眾踴躍前往索取，數量有限，送完為止。圖／國民黨金門縣黨部提供
為迎接兔年到來，提前讓民眾感受過年的氣氛，中國國民黨金門縣黨部將在明日舉辦「名家揮毫春聯大放送」活動，邀請金門縣書法協會現場揮毫，歡迎民眾踴躍前往索取，數量有限，送完為止。圖／國民黨金門縣黨部提供

金門 春聯 國民黨

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