屏東新園共融遊戲場啟用 香瓜、鴨蛋農特產變身遊具

屏東縣政府近年推動1鄉鎮1適合全齡且具地方特色的共融公園，位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，新園鄉當地特產香瓜、鴨蛋全都融入設計，成為大小朋友的遊具設施；也是屏東縣啟用的第28座共融遊戲場，縣長潘孟安卸任前看到一手催生的遊戲場誕生啟用，格外開心，盼希望鄉親共同愛惜。

新園共融遊戲場鄰近仙吉國小、新園國中、新園鄉公所、新園鄉農會、新園教會等文教生活中心，由縣府研考處負責打造，在規畫初期即已透過舉辦工作坊落實孩童的表意權，從孩子觀點出發設計理想的遊戲場，鄉親也很期待。

今天的啟用典禮遇上寒流下雨，鄉親熱情不減，包括仙吉國小舞龍隊、新園國小舞蹈社、新園鄉媽媽才藝協會都來表演，新園農會總幹事林翠絨率社區媽媽製作當地特色美食八寶丸，鄉長方冠丁也請鄉公所準備湯圓、酒香蒸蛋等分享，全鄉如同辦喜事般，喜氣洋洋。

潘孟安說，屏東打造宜居城市，推動1鄉鎮1特色共融遊戲場已在實現中，從幼兒到長輩、健康到亞健康長者都可以來體驗，且每一鄉鎮共融遊戲場都有不同特色，都是因地制宜、量身訂做的設施，而非罐頭遊具， 目前全縣規畫至少30座，原民鄉、離島小琉球都有。