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屏東新園共融遊戲場啟用 香瓜、鴨蛋農特產變身遊具

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣新園鄉共融遊戲場鄰近仙吉國小、新園國中、新園鄉公所、新園鄉農會、新園教會等文教生活中心。圖／屏東縣政府提供
屏東縣新園鄉共融遊戲場鄰近仙吉國小、新園國中、新園鄉公所、新園鄉農會、新園教會等文教生活中心。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府近年推動1鄉鎮1適合全齡且具地方特色的共融公園，位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，新園鄉當地特產香瓜、鴨蛋全都融入設計，成為大小朋友的遊具設施；也是屏東縣啟用的第28座共融遊戲場，縣長潘孟安卸任前看到一手催生的遊戲場誕生啟用，格外開心，盼希望鄉親共同愛惜。

新園共融遊戲場鄰近仙吉國小、新園國中、新園鄉公所、新園鄉農會、新園教會等文教生活中心，由縣府研考處負責打造，在規畫初期即已透過舉辦工作坊落實孩童的表意權，從孩子觀點出發設計理想的遊戲場，鄉親也很期待。

今天的啟用典禮遇上寒流下雨，鄉親熱情不減，包括仙吉國小舞龍隊、新園國小舞蹈社、新園鄉媽媽才藝協會都來表演，新園農會總幹事林翠絨率社區媽媽製作當地特色美食八寶丸，鄉長方冠丁也請鄉公所準備湯圓、酒香蒸蛋等分享，全鄉如同辦喜事般，喜氣洋洋。

潘孟安說，屏東打造宜居城市，推動1鄉鎮1特色共融遊戲場已在實現中，從幼兒到長輩、健康到亞健康長者都可以來體驗，且每一鄉鎮共融遊戲場都有不同特色，都是因地制宜、量身訂做的設施，而非罐頭遊具， 目前全縣規畫至少30座，原民鄉、離島小琉球都有。

新園共融遊戲場內分為「雲朵上的香瓜遊戲區」、「擺盪設施區」、「幼童旋轉設施區」、「體健區」、「鴨蛋滑步車遊戲場區」等區，結合攀爬網、攀岩牆、鑽籠、溜滑梯、鞦韆、搖搖盤、旋轉盤、滑步車道、體健設施及休閒步道等設施，提供各年齡層遊戲及運動的場域；雲朵上的香瓜遊戲區以高度近9公尺及7公尺的大小香瓜，搭配夜間炫彩的景觀燈飾，將成為當地新地標，有坡度的滑步車遊戲場是全縣首座。

位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，有坡度的滑步車遊戲場是全縣首座。圖／屏東縣政府提供
位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，有坡度的滑步車遊戲場是全縣首座。圖／屏東縣政府提供
位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，新園鄉當地特產香瓜、鴨蛋全都融入設計，成為大小朋友的遊具設施。圖／屏東縣政府提供
位於新園鄉仙隆宮斜對面的新園共融遊戲場今天啟用，新園鄉當地特產香瓜、鴨蛋全都融入設計，成為大小朋友的遊具設施。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安 農會

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