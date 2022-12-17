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想衝南橫賞雪？山區濕氣夠、溫度不夠低 僅飄細雨
氣象局發布低溫特報，，南橫公路突增不少想看降雪人潮，雖然濕氣足、但因今天上午氣溫約7度，未降至下雪程度，台東縣關山分局到場交通疏導，呼籲民眾小心慢行。
入冬首波寒流來襲，中央氣象局預估，北台灣今晚到明天清晨溫度最低，中南部及花東預估明晚至19日清晨最低溫，3000米以上高山降雪機率高，不少民眾趁假日衝上南橫山區，希望天降瑞雪，但因氣溫不夠低、僅飄細雨。
南橫的張姓民眾表示，過去南橫開放時，每年這段時間，總有滿滿賞雪人潮將平台擠滿，今天山區水氣足、降雨，但白天氣溫約5到7度，未降至下雪程度，這波冷氣團來襲、溫度驟降，明天或許有機會。
關山分局表示，因應南橫公路近期可能降雪、賞雪人潮突增，今明兩天將強化交通勤務，維護假期交通秩序，確保交通安全與順暢。欲上山民眾小心慢行，並查看第三工務段公告，了解道路狀況，以確保行車安全。
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