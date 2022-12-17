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影／金門農民市集展售在地安全蔬果 吸引民眾搶購

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，金門縣農試所展銷剝皮辣椒系列商品，大受歡迎。記者蔡家蓁／攝影
「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，金門縣農試所展銷剝皮辣椒系列商品，大受歡迎。記者蔡家蓁／攝影

為推廣金門安全農業，金門縣政府與金門縣農會今明兩天在金門縣商會前廣場，舉辦「金享好農.食在安心」農民市集，現場除推廣行銷金門安全蔬果外，並有有機農產品、產銷履歷農產品及農產加工品展售，吸引不少婆婆媽媽到場搶購，買氣搶搶滾。

今天一早金門天氣冷颼颼，但上午8點多金門縣商會前就擠滿來搶購的婆婆媽媽，不少人是衝著水試所的海鮮而來，只見水試所人員將海蝦跟所內的金目鱸魚一擺上桌，大家看到產品多元又新鮮，立刻就搶買起來，所有商品瞬間秒殺。

現場還有剝皮辣椒餅乾與黑蒜頭水餃的試吃，此外，金門縣農會也提供現炸芋頭片與芋頭香腸等，都大受歡迎，吸引民眾排隊領取；陳姓民眾就說，一早就來試吃與採購，感覺很充實，他說，金門在地生產的蔬果就是比台灣運過來的新鮮好吃，且安心，這兩天應該都會來報到，搶好康。

金門縣府建設處長李有忠、金門縣農會總幹事文水成今天都到場了解銷售的情況，李有忠說，「地產地消」、「吃在地，享當季」、「食農教育」等農業政策，一直是這幾年政府努力的重點，在食安意識日漸高漲，飲食安全是消費者所重視的事，金門縣政府近年來配合農藥殘留快速檢驗機制，有效阻擋不合格農產品流入市面，今年度完成105件質譜快篩，合格率為95%。

金門縣政府表示，農業為良心事業，從94年起推動金門安全農業政策，也是為了建立良好栽培管理模式，落實農產品源頭管控，除維護消費者食安以外，也能創造永續經營的農業環境，推行迄今，本縣有機驗證面積約為9.5公頃、產銷履歷驗證面積為1300餘公頃，且地區各國中小採用三章一Q溯源食材單月比例亦高達97%，在在顯示生產者與消費者維護食安及永續農業的目標是一致的。

111年12月17-18日上午8時至12時在縣商會前廣場除有提供金門農產品暨農產加工品試吃活動外，金門縣政府也提供消費券大方送，於金門產業創新中心粉絲專頁打卡、分享及標註好友即有機會抽中100元消費券(活動時間已於111年12月14日下午6時截止)，現場亦有集點贈送消費券的活動，只要於金享好農攤位購物滿100元即可贈送1點，集滿5點即可兌換50元消費券，數量有限，送完為止。

「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，新鮮在地蔬菜，吸引民眾搶購。記者蔡家蓁／攝影
「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，新鮮在地蔬菜，吸引民眾搶購。記者蔡家蓁／攝影
「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，縣農會也提供現炸芋頭供民眾試吃。記者蔡家蓁／攝影
「金享好農.食在安心」農民市集今天上午登場，縣農會也提供現炸芋頭供民眾試吃。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與縣農會今明兩天在金門縣商會前廣場舉辦「金享好農.食在安心」農民市集，現場提供炸芋頭試吃，建設處長李有忠也嚐鮮說好吃。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與縣農會今明兩天在金門縣商會前廣場舉辦「金享好農.食在安心」農民市集，現場提供炸芋頭試吃，建設處長李有忠也嚐鮮說好吃。記者蔡家蓁／攝影

金門 食安 消費券

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