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2022金門老兵召集令落幕 吸引5463人參與創造3億產值

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門老兵召集令在前天落幕，縣府觀光處副處長何佩舉昨前往金門後備軍人服務中心致贈感謝狀。圖／縣府提供
金門老兵召集令在前天落幕，縣府觀光處副處長何佩舉昨前往金門後備軍人服務中心致贈感謝狀。圖／縣府提供

為期兩個月的2022金門老兵召集令活動於本月15日落幕，兩個月來受到老兵熱烈響應，金門縣政府今天表示，今年活動繳出亮麗成績，統計返金老兵人數達5463人，創造3億1819萬2651元經濟產值，很多老兵相約明年還要再回來參加，持續以具體行動促進金門觀光和經濟。

縣府觀光處表示，老兵召集令活動連續舉辦第5年，返金參與的老兵和親友人數，年年成長，一方面顯示老兵對金門的感情，歷久彌堅，就像金門高粱酒越陳越香，一方面公部門與相關單位、社團夥伴合作無間，結合在地各行各業店家的優惠和好客服務，盡給老兵懷舊軍旅生涯回味，讓老兵有回家的感覺，居功厥偉，體現金門敬老兵，老兵愛金門的情懷。

縣府觀光處長丁健剛表示，老兵召集令活動相關統計顯示，兩個月活動期間，總計5463名老兵返金參加活動，同行親友1萬8736人，合計2萬4199人，平均一位老兵帶3位親友返金旅遊，平均每人消費金額 1萬3149 元，總共創造 3億1819萬2651元經濟產值。

觀光處昨也前往金門後備軍人服務中心致贈感謝狀，同時感謝各縣市後備及相關後援的協力支持、在地店家善盡地主之誼，齊力促成活動順利成功，並願持續合作努力，發展金門觀光，共創多贏。

今年老兵召集令活動期間自10月15日至12月15日，縣府推出七大系列活動歡迎老兵，比照歷年提供富紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和精美紀念品外，同時揪了全島近250家特約店家，提供優惠，盛情歡迎老兵，獲老兵熱烈響應，返金旅遊申領紀念品，絡繹不絕。

2022金門老兵召集令活動於本月15日落幕，兩個月來受到老兵熱烈響應，統計返金老兵人數達5463人。圖／縣府提供
2022金門老兵召集令活動於本月15日落幕，兩個月來受到老兵熱烈響應，統計返金老兵人數達5463人。圖／縣府提供

老兵 金門

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