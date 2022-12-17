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感謝有你 台東民代將選舉補助款做公益 還自掏腰包加碼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東民進黨籍縣議員黃治維，將選舉補助款捐贈給台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園。記者尤聰光／攝影
台東民進黨籍縣議員黃治維，將選舉補助款捐贈給台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園。記者尤聰光／攝影

台東五合一選舉結束，這幾天部分黨選人將捐出選舉補助款做公益，民進黨籍縣議員黃治維捐10萬元給台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園。另無黨籍太麻里鄉代雷明聖捐3萬元給大王國小羽球隊種下幸福。

黃治維說，這次選舉補助款約9萬元，扣掉繳給黨部的3萬，他再加4萬，總共10萬元捐給台灣自閉兒家庭關懷協會。希望幫助該協會籌措自閉兒希望工程小型作業所購地經費，成立創造屬於自閉兒的共同事業。

他說，台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園，祈求社會大眾能協助募集興建土地所需之經費，能幫助自閉兒早日有安身立命之所在，他也盡一份棉薄之力希望達到拋磚引玉的功能，讓共伴家園早日完成。

另太麻里鄉民代表雷明聖，有感於家鄉大王國小羽球隊成績優異，是近年來台東羽球隊中竄起的新秀學校，球隊學生因家庭弱勢居多，有時無法負擔出外比賽費用，故透過選舉補助款捐助，讓學校運用成選手旅費。

因此，雷明聖將這次選舉獲得總計1萬8780元的選舉補助款，補足至3萬元捐給學校，感謝鄉親的支持，並鼓勵孩子並推廣羽球運動。他說，雖然補助款金額不多，但能讓喜愛運動的孩子們在運動體壇上大放異彩，他就開心了。

台東縣太麻里鄉民代表雷明聖（左），捐贈選舉補助款給大王國小，希望幫助羽球隊能大放異彩。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉民代表雷明聖（左），捐贈選舉補助款給大王國小，希望幫助羽球隊能大放異彩。記者尤聰光／攝影

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