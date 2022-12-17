感謝有你 台東民代將選舉補助款做公益 還自掏腰包加碼

台東五合一選舉結束，這幾天部分黨選人將捐出選舉補助款做公益，民進黨籍縣議員黃治維捐10萬元給台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園。另無黨籍太麻里鄉代雷明聖捐3萬元給大王國小羽球隊種下幸福。

黃治維說，這次選舉補助款約9萬元，扣掉繳給黨部的3萬，他再加4萬，總共10萬元捐給台灣自閉兒家庭關懷協會。希望幫助該協會籌措自閉兒希望工程小型作業所購地經費，成立創造屬於自閉兒的共同事業。

他說，台灣自閉兒家庭關懷協會蓋共伴家園，祈求社會大眾能協助募集興建土地所需之經費，能幫助自閉兒早日有安身立命之所在，他也盡一份棉薄之力希望達到拋磚引玉的功能，讓共伴家園早日完成。

另太麻里鄉民代表雷明聖，有感於家鄉大王國小羽球隊成績優異，是近年來台東羽球隊中竄起的新秀學校，球隊學生因家庭弱勢居多，有時無法負擔出外比賽費用，故透過選舉補助款捐助，讓學校運用成選手旅費。