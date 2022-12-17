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屏東青創聚落熄燈倒數計時 創業青年歡聚「最後一舞」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
6年前由貨櫃屋打造的屏東青創聚落，縣府評估階段性任務已完成，將於年底吹熄燈號，今天舉辦屬於青創業者的「 扭日派對」。圖／屏東縣政府提供
6年前由貨櫃屋打造的屏東青創聚落，縣府評估階段性任務已完成，將於年底吹熄燈號，今天舉辦屬於青創業者的「 扭日派對」。圖／屏東縣政府提供

全國首座以貨櫃屋為主體的青年創業基地屏東青創聚落，縣府評估階段性任務已完成，在年底熄燈前舉辦假日「扭日派對」，曾受輔導的創業青年離情依依；勞動暨青年發展處長黃鼎倫說，6年來推動青年創業孵化、育成輔導，已陪伴逾50名青年創立自有品牌，也在全縣開枝散葉，看似是單一個聚落的結束，卻是代表縣內各青年創業基地的旭日東升。

黃鼎倫說，屏東青創聚落當時花費1700萬元打造，由53只貨櫃屋、3輛老公車交錯打造而成，也是網美打卡熱點；青創聚落肩負孵化器、加速器角色，空間是縣府向國有財產署承租，月租金10多萬元，考量近年陸續開闢其他青創基地，6年來育成率從35%到55%，已孕育許多青年品牌成熟起飛，完成階段性任務，孵化器任務將回歸大專院校育成中心。

他說，屏東縣已陸續包括屏東市職人町、屏東數位青創中心、屏北高樹鄉的南區青聚點屏東智慧農業學校、屏南佳冬鄉的屏東縣大新青銀共融創新基地，和屏南車城鄉四重溪的屏東青年旅創基地、屏東教育創新基地，將持續陪伴青年創新創業的經驗累積、放大人生版圖。

他說，今天舉辦熄燈前的「落日再升系列活動」，是透過回顧過去、展望未來，聚落所累積推動青年創業經驗，已開枝散葉讓屏北、屏中、屏南皆設立適合在地特性、不同主題的青年創業基地，為留鄉或返鄉青年、甚至打算南漂的青年，提供多個在屏東生根永續的平台。

扭日派對活動是青創聚落年底前倒數的第2場活動，市集活動有近30攤的青創品牌相聚，並邀請青創聚落進駐音樂品牌團隊《仙境陶笛》與在地音樂青年共同演出，晚會壓軸邀請屏東之光、聲林之王第3屆亞軍邱軍演唱；24日最後一場「舊市new-聖誕二手市集」活動，以「別舊賦新」的概念推出，歡迎民眾前來挖寶，歡度不同以往的聖誕夜。

青年 屏東縣 青創

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