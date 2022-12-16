屏東數位青創中心啟動 推動在地產業數位轉型

屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮，縣長潘孟安、立委周春米與創業青年們，藉由數位意象的箭頭游標，象徵啟動屏東數位時代。縣府表示，青創中心除推廣數位科技產業發展及應用外，更盼能培植在地青年扎根家鄉，活化屏東產業能量。

潘孟安說，任內8年來，思考如何帶領屏東找到城市的光榮感，疫情之下，看見數位工具翻轉人們生活型態，面對數位化時代浪潮，科技人才培育是屏東數位轉型的關鍵機會，創立屏東第一座以培育數位人才的「屏東數位青創中心」，主力推動數位科技平權及智識共享，期待運用基地蓄積的量能，激發年輕人有更不一樣的發揮與創新的能力，打造更有競爭力的屏東。

準縣長周春米說，屏東救國團是在地屏東人記憶，保留建物賦予新意刻不容緩，疫情吹起數位游牧熱潮，工作和旅遊結合成為另種生活方式、遠端工作更是新型態選擇，感謝潘縣長運用舊建築改造成青年數位發展的基地，看見屏東青年力量蓄勢待發。

勞青處表示，屏東數位青創中心原屏東縣救國團座落於三級古蹟朝陽門旁，利用搬遷後舊有三層樓建物再改建裝潢，象徵開啟屏東市新舊對話，保留在地古城文化美感。光雕秀持續至26日，每15分鐘展出一次，歡迎鄉親一同到場見證屏東數位轉型的蛻變。

勞青處說，啟動儀式結束不停歇，首場創新名人講堂邀請23Desin蘇巧純設計總監分享數位互動展演應用多重宇宙，還特別邀請知名圖文作家-大陰盜百貨同時也身兼「雞來速」動畫創作者-盜哥來分享他的斜槓旅程；後續還有多場精彩的名人講座及數位培育課程，包括數位支付的稅務、節目直播課程、手機攝影技巧以及小農電商轉型，課程多元並結合在地產業需求，現正熱烈報名中。活動報名網址：https://reurl.cc/eWVWAL。