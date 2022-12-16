快訊

高虹安詐領助理費案 專家：這些法律問題常被誤解

若內閣改組誰來接閣揆？ 學者點名「4人選」：需有經驗者操盤

屏東數位青創中心啟動 推動在地產業數位轉型

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮，縣長潘孟安、立委周春米與創業青年們，藉由數位意象的箭頭游標，象徵啟動屏東數位時代。縣府表示，青創中心除推廣數位科技產業發展及應用外，更盼能培植在地青年扎根家鄉，活化屏東產業能量。

潘孟安說，任內8年來，思考如何帶領屏東找到城市的光榮感，疫情之下，看見數位工具翻轉人們生活型態，面對數位化時代浪潮，科技人才培育是屏東數位轉型的關鍵機會，創立屏東第一座以培育數位人才的「屏東數位青創中心」，主力推動數位科技平權及智識共享，期待運用基地蓄積的量能，激發年輕人有更不一樣的發揮與創新的能力，打造更有競爭力的屏東。

準縣長周春米說，屏東救國團是在地屏東人記憶，保留建物賦予新意刻不容緩，疫情吹起數位游牧熱潮，工作和旅遊結合成為另種生活方式、遠端工作更是新型態選擇，感謝潘縣長運用舊建築改造成青年數位發展的基地，看見屏東青年力量蓄勢待發。

勞青處表示，屏東數位青創中心原屏東縣救國團座落於三級古蹟朝陽門旁，利用搬遷後舊有三層樓建物再改建裝潢，象徵開啟屏東市新舊對話，保留在地古城文化美感。光雕秀持續至26日，每15分鐘展出一次，歡迎鄉親一同到場見證屏東數位轉型的蛻變。

勞青處說，啟動儀式結束不停歇，首場創新名人講堂邀請23Desin蘇巧純設計總監分享數位互動展演應用多重宇宙，還特別邀請知名圖文作家-大陰盜百貨同時也身兼「雞來速」動畫創作者-盜哥來分享他的斜槓旅程；後續還有多場精彩的名人講座及數位培育課程，包括數位支付的稅務、節目直播課程、手機攝影技巧以及小農電商轉型，課程多元並結合在地產業需求，現正熱烈報名中。活動報名網址：https://reurl.cc/eWVWAL

歡迎大家加入「屏東數位青創中心」網址：https://reurl.cc/pZKWXa。

屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣府將舊有屏東縣救國團建物活化，重新賦予新生命，注入現代數位科技與在地產業，轉型成「屏東數位青創中心」，今天傍晚舉行啟動典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣 青創 青年

延伸閱讀

周春米公布屏東小內閣 基進黨李雨蓁擔任勞青處長

三度代理屏東市長程清水任內蓋7個活動中心 潘孟安感謝

屏東縣府新人事 周春米：還在覓才、預計這周跟大家報告

周春米今領屏東縣長當選證書 「百日內成立長照處」

相關新聞

「OPEN！大氣球遊行」暌違2年回歸 17顆大氣球現蹤

因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，包括雪玲兔波波、美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物...

中油永安天然氣接收站海底珊瑚達130種 媲美保護區

中油今年委託國立中山大學調查，今(16)日發布「LNG Terminal , Beautiful」海底潛水影片，可看到高...

印尼漁工工會來台簽訂合作契約 保漁工權益及產業永續

今天上午在高雄國賓大飯店，台灣區鮪魚公會(TTA)、台灣區魷秋公會(Squid) 2大遠洋漁業公會，與印尼漁工工會(SP...

高雄壽山動物園重新開幕 大小朋友搶先嘗鮮

高雄市政府斥資5.5億元改造壽山動物園，今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看...

高雄市議會龍頭人選難產 秘書長黃健庭南下高雄協商

高雄市議會25日下周日改選下屆正副議長，國民黨與民進黨原訂今天要提出建議人選，不少議員都在國外增加協商困難度，兩黨人選均...

農民挺農民！ 屏東九如農會超市代銷產地直送鳳梨釋迦

台灣釋迦去年被大陸暫停輸入後，衝擊台東縣5800公頃釋迦產業，農民轉型不易，屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。