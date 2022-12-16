「國民媽媽」林美秀現身高雄大同醫院 為癌友打氣

有「國民媽媽」封號的藝人林美秀，耶誕節前夕現身高雄市立大同醫院幫癌症病友、家屬及醫療團隊加油打氣，另金曲歌王許富凱、歌后曹雅雯昨也在高醫合體，為癌症病患而歌，歲末的高雄星光熠熠，溫馨竄流。

林美秀昨與大同醫院院長傅尹志贈送營養師精心製作的布丁給癌友，為大家打氣加油，一名老家在澎湖的癌友余女士驚呼，前幾天才在電視裡看到林美秀在澎湖拍攝的節目，結果本尊今天就在眼前，又驚又喜，而林美秀也拿出詼諧本事逗得大家樂翻。

大同醫院院長傅尹志說，這次邀到家喻戶曉的林美秀來醫院關懷，讓病友們知道，抗癌的路上大家並不孤獨。抗癌除藥物外，心靈支持也很重要，穩健的心理狀態往往能度過艱辛的抗癌之路。林美秀說，歲末年終能向癌友跟家屬們傳遞暖心，相當有意義，這也是身為公眾人物的社會責任。

另癌症希望基金會15日晚間也在高醫啟川大樓舉辦「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，現場座無虛席，很多病友吊著點滴、坐著輪椅來到現場，一睹心中的偶像歌手，高醫副院長黃尚志、吳文正、戴嘉言及癌症中心主任黃志仁及醫護人員到場和歌友獻唱。

這場音樂會除許富凱、曹雅雯合體外，也邀到美聲王子林志炫及久違的民歌手邰肇玫獻唱，兩人都是「聽希望在唱歌」演唱會常客，林志炫是第48次參加，邰並說，自己也是癌友，現在健健康康站在舞台上幫大家打氣。