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「OPEN！大氣球遊行」暌違2年回歸 17顆大氣球現蹤

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，各卡通明星已換裝打飽氣，準備璀璨登場。記者王昭月／翻攝
因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，各卡通明星已換裝打飽氣，準備璀璨登場。記者王昭月／翻攝

因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，包括雪玲兔波波、美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物、米飛兔，兔兔大隊、Hello Kitty、史努比、蛋黃哥都將集合，超人力霸王德卡也首度參與！高市府提醒，這次活動會場不供停車位，已協調捷運、輕軌加開班次，鼓勵參加民眾多運用。

迎接疫後這場重量級的的OPEN!大氣球遊行，相關工作人員今午已開始替各個卡通主角打飽氣，整裝待發。今年主題是是「OPEN! DREAM WORLD」，共有17顆超人氣大氣球現蹤，另邀請偶像街舞男團B.T.O.D及饒舌歌新星夏沐參加遊行並演出，盛況可期。

明午這場大氣球活動共將分四大隊，第1大隊由帥氣又愛耍酷的LOCK小醬領軍，第2大家是雪鈴兔波波，第3大隊為聲勢浩大的麥香團隊，第4大隊集結超人氣的OPEN小將。其中OPEN家族已換上全新造型準備登場。

「OPEN!大氣球遊行」預計明午2點在高雄時代大道登場，晚間6點半也有大氣球夜間展示，高市府交通局除啟動交通管制措施外，強調此次活動會場不供停車位，但協調捷運、輕軌加開班次，參加民眾請多加運用。

交通局表示，活動當日周邊交通管制從上午8點30分啟動，管制範圍包含中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區），除時代大道之外，傍晚6點30分起陸續解除管制。

為維護管制區內行人安全，時代大道4處Youbike2.0配合管制暫停營運，管制區居民及商家車輛可向員警出示證明即可進入，其他汽車、機車均禁止進入，使用汽機車民眾可先在捷運小港機場站、凹仔底站、舊市議會站、左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場。

因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，各卡通明星已換裝打飽氣，準備璀璨登場。記者王昭月／翻攝
因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，各卡通明星已換裝打飽氣，準備璀璨登場。記者王昭月／翻攝

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