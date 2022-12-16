可能出現10度低溫 高市社會局啟動街友中心及長輩關懷
入冬後最低溫來襲，高雄市府社會局開始啟動低溫關懷機制及街友中心臨時安置服務。社會局表示，長青中心派員致贈保暖物資給獨居長輩，提醒長輩做好低溫預防；三民、鳳山街友服務中心也已經開設臨時安置服務，前往街友露宿地點加強夜間關懷及訪視頻率。
今天下午，中央氣象局高雄氣象站發布低溫特報指出，明天（17日）寒流南下，各地氣溫明顯下降，明天傍晚起至19日（周一）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。
高雄市社會局因應低溫，近日已在三民街友服務中心、鳳山街友服務中心、同盟公園、中正體育場、岡山公園及北門里活動中心等地供應便當、熱湯和相關禦寒用品，並至公園、陸橋、騎樓等地點加強列冊街友夜間關懷訪視。
長青中心指出，獨居關懷隊及據點志工在低溫期間加強關懷獨居長輩，提醒長輩注意保暖，做好低溫預防，同時也提醒長輩注意室內通風及用電安全，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病，如有需要可通報長青中心提供協助。
社會局長謝琍琍表示，社會局持續針對街友加強低溫關懷，若發現有街友需要緊急安置或物資協助，可洽社會局三民街友服務中心（三民區天祥二路31號，07-3432263）或鳳山街友服務中心（鳳山區博愛路477巷18號，07-7190895）。
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