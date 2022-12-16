快訊

反映央行升息台銀開第一槍 1年期定儲利率升至1.465%

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

可能出現10度低溫 高市社會局啟動街友中心及長輩關懷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市社會局長青中心針對獨居長輩加強訪視及發放禦寒物品。圖／高市社會局指出
高市社會局長青中心針對獨居長輩加強訪視及發放禦寒物品。圖／高市社會局指出

入冬後最低溫來襲，高雄市府社會局開始啟動低溫關懷機制及街友中心臨時安置服務。社會局表示，長青中心派員致贈保暖物資給獨居長輩，提醒長輩做好低溫預防；三民、鳳山街友服務中心也已經開設臨時安置服務，前往街友露宿地點加強夜間關懷及訪視頻率。

今天下午，中央氣象局高雄氣象站發布低溫特報指出，明天（17日）寒流南下，各地氣溫明顯下降，明天傍晚起至19日（周一）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。

高雄市社會局因應低溫，近日已在三民街友服務中心、鳳山街友服務中心、同盟公園、中正體育場、岡山公園及北門里活動中心等地供應便當、熱湯和相關禦寒用品，並至公園、陸橋、騎樓等地點加強列冊街友夜間關懷訪視。

長青中心指出，獨居關懷隊及據點志工在低溫期間加強關懷獨居長輩，提醒長輩注意保暖，做好低溫預防，同時也提醒長輩注意室內通風及用電安全，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病，如有需要可通報長青中心提供協助。

社會局長謝琍琍表示，社會局持續針對街友加強低溫關懷，若發現有街友需要緊急安置或物資協助，可洽社會局三民街友服務中心（三民區天祥二路31號，07-3432263）或鳳山街友服務中心（鳳山區博愛路477巷18號，07-7190895）。

高市針對列冊街友進行低溫防寒宣導，並提供禦寒衣物與餐點。圖／高市社會局指出
高市針對列冊街友進行低溫防寒宣導，並提供禦寒衣物與餐點。圖／高市社會局指出

街友 獨居 寒流 保暖 高雄市

延伸閱讀

寒流恐致路面結冰 南橫天池至向陽段擬預警性封閉

大高雄不動產公會助修繕老屋 孤女終於有像樣的家

莫忘初衷…日夜算計選舉 街友無人聞問

冷氣團入境…保暖防寒害 新北市府關懷弱勢街友

相關新聞

「OPEN！大氣球遊行」暌違2年回歸 17顆大氣球現蹤

因疫情暌違兩年的OPEN!大氣球遊行活動，明午將在高雄時代大道重磅回歸，包括雪玲兔波波、美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物...

中油永安天然氣接收站海底珊瑚達130種 媲美保護區

中油今年委託國立中山大學調查，今(16)日發布「LNG Terminal , Beautiful」海底潛水影片，可看到高...

印尼漁工工會來台簽訂合作契約 保漁工權益及產業永續

今天上午在高雄國賓大飯店，台灣區鮪魚公會(TTA)、台灣區魷秋公會(Squid) 2大遠洋漁業公會，與印尼漁工工會(SP...

高雄壽山動物園重新開幕 大小朋友搶先嘗鮮

高雄市政府斥資5.5億元改造壽山動物園，今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看...

高雄市議會龍頭人選難產 秘書長黃健庭南下高雄協商

高雄市議會25日下周日改選下屆正副議長，國民黨與民進黨原訂今天要提出建議人選，不少議員都在國外增加協商困難度，兩黨人選均...

農民挺農民！ 屏東九如農會超市代銷產地直送鳳梨釋迦

台灣釋迦去年被大陸暫停輸入後，衝擊台東縣5800公頃釋迦產業，農民轉型不易，屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。