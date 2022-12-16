中油永安天然氣接收站海底珊瑚達130種 媲美保護區

中油今年委託國立中山大學調查，今(16)日發布「LNG Terminal , Beautiful」海底潛水影片，可看到高雄永安天然氣接收站海底的珊瑚種類已達130種，中油表示，永安站雖然不是保護區，但因良好的保育及管理，生態成果媲美保護區，堪稱國際保育主流OECM（其他有效保育區）的代表性案例。

全世界造礁珊瑚約1600多種，台灣海域大約有500多種，中油今年委託曾主持東沙國際海洋研究站、也是國內珊瑚知名學者的中山大學教授宋克義團隊調查鑑種，發現永安站水面下珊瑚的種類豐富，共計有11科25屬130種；由於永安站屬於台灣西海岸的沙岸生態系，讓人意外海底珊瑚種類之多，足以媲美珊瑚礁生態系的海域。

中油指出，海底潛水影片都是今年九月底在永安站內實景拍攝，生物多樣性相當豐富，在影片中可以看到樹枝狀的軸孔珊瑚、葉片狀的表孔珊瑚、網狀的腦紋珊瑚及樹欉狀的鹿角珊瑚等，除此之外，綠島的明星魚種─波氏燕魚也在永安站港內出現。

根據宋克義團隊潛水調查，永安站的珊瑚多分布在水深5公尺以下的海域，許多都長在消坡塊上，分析其原因，主要在於消坡塊提供了珊瑚生長所需的硬基質。另外，本為保護天然氣船靠泊的防波堤，同樣也保護了珊瑚，讓珊瑚不致被猛烈的風浪襲擊，防波堤也讓港內的水質靜穩，有助於降低水濁度，這些因素都有利於珊瑚的生長。

中油同時在永安港進行三項能源運用，包括空氣液化、冰水空調系統及壓力發電，不但年省1.5億元電費、減少碳排3.1萬噸，氣化液態天然氣的冷排水水質相當好，被當地石斑魚養殖戶稱為「鑽石水」，是永安石斑年產值達15億元的關鍵性功臣，中油也利用永安的冷排水試養海藻，讓冷卻水再利用，達到減碳效果。