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岡山型農入校甘苦談 小羊助教療癒嘉興國中學子

中央社／ 高雄16日電

羊肉為高雄市岡山區特產之一，嘉興國中為讓學生瞭解職場特質與辛勞，邀請養羊達人入校分享養殖甘苦，也帶學生品嚐無污染羊奶、親手餵食小羊，讓學生們直呼「超級療癒」。

上課鐘響，羊咩咩小助教們的叫聲吸引了全校師生目光。為協助學生瞭解職場特質與辛勞，激發學生對生涯的覺察與試探，發展生涯規劃的能力，高雄市岡山區嘉興國中規劃職業萬花筒活動，邀請家長職業達人入校分享工作內容與工作性質。

昨天校方邀請有17年養殖經驗的在地型農，同時也是學校家長會副會長的皇佳羊牧場場長顏敬豪，入校分享養羊人生活，說明如何用心養出無毒羊，及生產健康好喝羊奶製品過程的甘苦談。

活動中顏敬豪不僅讓學生品嚐新鮮羊奶，也讓學生觸摸小羊，或用新鮮牧草餵食，讓學生體驗、瞭解與認識家鄉產業與文化，讓師生驚呼連連，爭相擁抱小羊。

顏敬豪在活動中鼓勵同學，要多學習專業知能，未來在學習或從事任何行業時，才能避免跌跌撞撞，面對工作，都會有倦怠的時刻，但仍要堅持理想。他也分享，自己只要抱抱可愛的小羊就被療癒，再困難的事都能迎刃而解。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，顏敬豪關懷教育，常常提供學校體驗學習機會，此次以「型農入校五感體驗」的方式，不但增進學生在地生活視野，也帶領生命的學習經驗，更加深化孩子們的生命教育學習，珍愛生命回饋鄉土。

校長呂美儀說，岡山有4寶，分別是羊肉、蜂蜜、豆瓣醬與螺絲產業鏈，樣樣都是學校發展在地產業及鄉土人文課程，培養學生愛鄉愛土情懷的重要資產；達人入校分享活動也很受師生歡迎，未來將再安排更多在地行業入校分享。

岡山 山羊 高雄市 牧場

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