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高雄壽山動物園重新開幕 大小朋友搶先嘗鮮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，許多動物也現身見客。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，許多動物也現身見客。記者劉學聖／攝影

高雄市政府斥資5.5億元改造壽山動物園，今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。市長陳其邁表示，一開始管制人流是希望讓動物有適應期，因為牠們大概有兩年時間沒有看到人，所以一開始人潮湧入的話，動物會受到影響，希望衝擊降到最低，讓動物有更多適應期，若小朋友戶外教學，可以按照登記數量額外開放，小朋友優先，逐步開放動物園。

壽山動物園今起試營運到明年元月底，改造後的動物園雖增加空橋步道及親水廣場亮點，但缺失包括動物棲息環境老舊、戲水區台階高低差易引發危險，另空橋步道圍牆設計過高不易看到動物等，多數環境仍老舊，沒感到「煥然一新」。觀光局表示，將逐一改善，讓遊客、動物有更好的環境。

壽山動物園今日起試營運，初期採線上預約售票限制人流，動物園官網平日2000張、假日3000張，ibon及kkday每日各500張。14日開放當天熱門票就被搶售一空，網路有人銷售門票，全票原價40元漲至120元。

高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，高雄市長陳其邁帶著小朋友一起逛動物園。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，高雄市長陳其邁帶著小朋友一起逛動物園。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影

高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，許多動物也現身見客。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，許多動物也現身見客。記者劉學聖／攝影

高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，戲水區由於高低落差頗大，看起來有點危險。記者劉學聖／攝影
高雄壽山動物園今天起重新開幕啟用，首日就吸引許多民眾與親子前來參觀嘗鮮，戲水區由於高低落差頗大，看起來有點危險。記者劉學聖／攝影

壽山動物園 親子 觀光局 陳其邁

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