聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市議會龍頭人選難產 秘書長黃健庭南下高雄協商
高雄市議會25日下周日改選下屆正副議長，國民黨與民進黨原訂今天要提出建議人選，不少議員都在國外增加協商困難度，兩黨人選均仍在難產中。國民黨祕書長黃健庭今日南下高雄密商議長曾麗燕與副議長陸淑美，會中達成各自努力取得議員同意書，同意多者代表國民黨競選高市議長，下周一結果會揭曉。
此次議員改選，藍綠人數都未過半，4席無黨團結聯盟議員扮演關鍵角色。陳其邁說，議長人選會按照黨內的規畫，按部就班進行，相信高市黨部會做最好的規畫。
民進黨部主委許智善說，時間緊迫，好事多磨，目前康裕成與鄭光峰都還在協調中，尚未取得共識，還沒完全排除副議長人選與無黨合作，沒有時間表。
國民黨部分，現任議長曾麗燕與副議長陸淑美各有支持人馬，今日上午秘書長黃健庭到高雄找曾、陸兩人及黨部主委許福明協商，會談3小時達成初步結果。
許福明表示，今天達成的共識是讓曾麗燕與陸淑美各自去爭取同意書，無論是黨內或黨外，能獲得最多人支持者代表國民黨出馬角逐議長，下周一兩人會將同意書結果送至市黨部，由高市黨部彙整後提報建議人選給黨中央提名小組，屆時由黨中央決議是否公布，副議長人選等待議長確定之後再議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言