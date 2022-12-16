高雄市議會龍頭人選難產 秘書長黃健庭南下高雄協商

高雄市議會25日下周日改選下屆正副議長，國民黨與民進黨原訂今天要提出建議人選，不少議員都在國外增加協商困難度，兩黨人選均仍在難產中。國民黨祕書長黃健庭今日南下高雄密商議長曾麗燕與副議長陸淑美，會中達成各自努力取得議員同意書，同意多者代表國民黨競選高市議長，下周一結果會揭曉。

此次議員改選，藍綠人數都未過半，4席無黨團結聯盟議員扮演關鍵角色。陳其邁說，議長人選會按照黨內的規畫，按部就班進行，相信高市黨部會做最好的規畫。

民進黨部主委許智善說，時間緊迫，好事多磨，目前康裕成與鄭光峰都還在協調中，尚未取得共識，還沒完全排除副議長人選與無黨合作，沒有時間表。

國民黨部分，現任議長曾麗燕與副議長陸淑美各有支持人馬，今日上午秘書長黃健庭到高雄找曾、陸兩人及黨部主委許福明協商，會談3小時達成初步結果。

許福明表示，今天達成的共識是讓曾麗燕與陸淑美各自去爭取同意書，無論是黨內或黨外，能獲得最多人支持者代表國民黨出馬角逐議長，下周一兩人會將同意書結果送至市黨部，由高市黨部彙整後提報建議人選給黨中央提名小組，屆時由黨中央決議是否公布，副議長人選等待議長確定之後再議。