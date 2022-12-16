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農民挺農民！ 屏東九如農會超市代銷產地直送鳳梨釋迦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，銷售從台東產地直送的外銷等級的鳳梨釋迦，預計銷售10萬斤，1顆59元，今起開賣，消費者搶著買。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，銷售從台東產地直送的外銷等級的鳳梨釋迦，預計銷售10萬斤，1顆59元，今起開賣，消費者搶著買。記者劉星君／攝影

台灣釋迦去年被大陸暫停輸入後，衝擊台東縣5800公頃釋迦產業，農民轉型不易，屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，銷售從台東產地直送的外銷等級的鳳梨釋迦，預計銷售10萬斤，1顆59元，今起開賣，消費者搶著買。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，他就讀嘉義農專時的學長張芳連來自台東縣鹿野，學長種植釋迦約30年，受到大陸禁銷影響，鳳梨釋迦銷不出去，他接到學長電話後，力挺農民，在九如鄉親好友及民意代表相挺，農會協助銷售，不賺價差，屏東消費者直接在九如農會超市就可以買到台東產地直送的鳳梨釋迦。

九如鄉農會超市今天一早設置釋迦專賣專區，消費者獲悉，大力相挺購買，直呼超划算，「鳳梨釋迦超大顆」。新科議員蘇孟婕團隊力挺農民，訂購上千顆，要送九如鄉全鄉國中小學生每人1顆。

龔泰文說，九如鄉盛產檸檬，產地價前年7月慘跌至每台斤5元，兩年來農會在各界協助，啟動收購去化、建立品牌多元加工，今年檸檬身價翻漲，產地平均價格每台斤約30元，現在更來到每台斤40元。

龔泰文說，農民之間要互相幫助，寒冬全民疼惜台灣農民，多吃台灣產的蔬菜水果，力挺台灣農民，度過寒冬。

屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，銷售從台東產地直送的外銷等級的鳳梨釋迦，預計銷售10萬斤，一顆59元，今起開賣，消費者搶著買。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會力挺農民，今起到農曆春節前，銷售從台東產地直送的外銷等級的鳳梨釋迦，預計銷售10萬斤，一顆59元，今起開賣，消費者搶著買。記者劉星君／攝影

鳳梨釋迦 農民 農會

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