消防員轉務農 張斯翔連獲兩農業大獎成全國十大神農

今年剛獲得第六屆全國百大青農殊榮的金門農友張斯翔，11月底又獲得農委會的肯定，在眾多競爭對手中脫穎而出，成為第33屆全國十大神農，也成為金門第一位獲得此項殊榮的農友，農糧署北區分署王安石分署長日前特別跨海蒞金頒發匾額，王安石肯定張斯翔的努力，也表示這代表金門農業的努力與成果獲得各界肯定。

張斯翔原本為消防員，在民國100年初，看到豆芽菜添加工業用漂白劑造成民眾恐慌，食安問題影響民眾健康，毅然決然離開公職鐵飯碗，回到家鄉金門，投入農業的生產，期間也吃過很多苦頭，特別是早年金門設施栽培還不盛行，故多次拜訪桃園、雲林農業達人，用金門高粱酒套出把菜種好的秘訣，並將工作人員送到台灣去學習技術，成立阿芸姐農場，降低生產成本，讓利給地區鄉親。

金門過往因土壤、水文等環境影響，設施栽培數量相對較少，蔬菜水果以進口為主，提升金門自地蔬果自給率以及食品安全，就成了縣府農業政策努力的方向。為此縣府爭取農糧署經費補助，並在北區分署的大力支持下，於農試所建置有機專區，經委外招租由青農得標執行，而張斯翔為了建置溫網室等設施，更是投入不少心力，方有今日的成果。

王安石12日蒞金，在建設處李有忠處長、農試所楊慧明所長、縣農會文水成總幹事等人的陪同下前往張斯翔的農場視察， 王安石表示，第33屆全國十大神農及模範農民選拔，111年度時經過縣市、區域評選，薦送至農委會全國審核，在評審團綜合考評下，金門青農張斯翔於各領域中脫穎而出，獲得十大神農的殊榮實屬不易，也代表了金門農業的努力與成果，獲得了各界的肯定。