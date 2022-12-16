壽山動物園太夯黃牛票氾濫 陳其邁：請警方查緝

高雄壽山動物園今天重開幕，大小朋友湧入動物園觀看動物，園區各處擠滿人潮。因試營運初期採取線上預售門票，預售票太搶手，網路出現價格翻倍的黃牛票。市長陳其邁表示，黃牛票是法律所不允許的行為，會請警察局重點查緝。

壽山動物園今日起試營運，初期採線上預約售票限制人流，動物園官網平日2000張、假日3000張，ibon及kkday每日各500張。14日開放當天熱門票就被搶售一空，網路有人銷售門票，全票原價40元漲至120元。

針對動物園黃牛票問題，市長陳其邁表示，一開始管制人流是希望讓動物有適應期，因為牠們大概有兩年時間沒有看到人，所以一開始人湧入的話，動物會受到影響，希望衝擊降到最低，讓動物有更多適應期，若小朋友戶外教學，可以按照登記數量額外開放，小朋友優先，逐步開放動物園。

陳其邁也強調，黃牛票是法律所不允許的行為，所以會請警察局針對這些行為重點查緝，希望市民不要購買來歷不明的門票，「再給我們一點時間，在顧及動物權利下逐步開放」，市府也會根據民眾回饋來做修正。

另有市民反映，為何以前鼓山區居民免費入園，新開幕後優惠範圍卻變少。觀光局長周玲妏解釋，動物園門票參考全台三大動物園，其他動物園對周邊居民都無免費票，高雄仍針對壽山周邊13里居民免門票，以前是6歲以下兒童免費，現在放寬至12歲以下全免，另有12至18歲以下半票，高雄的票價還是全台灣最便宜。