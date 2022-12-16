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力麗觀光董座變身耶誕老公公 送愛450公里外的山中學童

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供

溫馨的聖誕節前夕，長期關懷屏東恆春半島偏鄉兒童和獨老的力麗觀光集團董事長蔡宗易，再度以行動響應恆春基督教醫院的偏鄉送愛公益活動，一早從台北開車到450公里外偏遠的屏東縣獅子鄉內文部落，變身聖誕老公公，帶著禮物在課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza和炸物拚盤，孩子全嗨翻。

力麗觀光集團董事長蔡宗易熱心公益，長期關注恆春半島偏鄉兒童和獨老，疫情期間仍響應恆基醫院公益活動，捐出部分房費支持照顧台灣尾弱勢學童，耶誕前夕親自前往原民獅子鄉內文部落陪伴學童，除為孩子準備朝思夢想的美味pizza和炸物拚盤，還送上10萬元捐款幫注學童學習成長，用實際行動落實社會責任，讓企業行善不是口號。

蔡宗易日前聽到恆基同仁分享，排灣族的獅子鄉內文部落地處偏遠，要到恆春鎮上需要花1小時，因青壯人口嚴重流失，內文孩子多是隔代或是單親，家庭經濟相對也較弱勢，幾乎沒有機會吃到pizza；他趁著這次關懷，準備滿桌的pizza和炸物拼盤，透過孩子期待已久的美食帶來難忘的「味道記憶」，不僅要讓孩子吃飽、更要吃得開心。

恆基醫院院長黃健榮感謝蔡宗易無畏距離特別前來與山中孩子同樂，不僅讓孩子有機會見到大公司董事長，留下一個特別的聖誕回憶，感受到來自社會的溫暖， 也展現企業家回饋社會的精神，盼各界與恆基攜手一起為台灣尾的弱勢族群送關懷，送愛到偏遠地區，盼在歲末傳遞正向能量，為新的一年帶來活力。

力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza並捐贈10萬元。圖／恆春基督教醫院提供，
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza並捐贈10萬元。圖／恆春基督教醫院提供，
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供
力麗觀光集團董事長蔡宗易變身聖誕老公公，帶著禮物在屏東縣獅子鄉內文部落課輔班門口迎接剛放學的山中孩子，還準備滿桌熱騰騰的美味pizza。圖／恆春基督教醫院提供

恆春 獅子 偏鄉

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