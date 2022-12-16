高雄幸福川大量魚屍 環局查出是水利局排汙水

高雄市河北二路「幸福川」今早被發現有大量魚屍浮於水面，環保局經查，研判是水利局昨天檢修民族路截流設施時排放汙水導致水中溶氧偏低所致，已加派人力清除，水利局則表示，因水中檢修作業勢必排放汙水，人員才能下得去，至於魚群為何死那麼多，除汙水外，是否有其他原因，需由環保局調查了解。

高雄幸福川今早出現大量魚屍，魚種包括午魚及豆仔魚等，引起地方譁然，高市環保局派員到場了解，初判是水中溶氧量偏低所致。

環保局專門委員陳偉德表示，幸福川出現大量魚屍，經查是水利局為維持幸福川水質清淨，進行民族路截流設施檢修，維修期間將汙水排入幸福川，水質溶氧偏低，致魚隻死亡，已加派人力進行清除，預計今天可清除完。

這起魚屍死亡事件，禍凶指向高市水利局，環保局是否將開罰？環保局對此表示「不會」，因為維修作業務必排出汙水，如不維修，河水無法發揮截流效果。檢修是暫時性工程，當日完工，環保局目前當務之急是趕緊打撈，數量約中午才能統計出。

水利局長蔡長展說明，水利局進行幸福川下游一帶下汙水檢修作業，發現水體導電度很高，一直回溯至上游，才發現很多點的閘門都有滲漏狀況，有些很嚴重，務必要修，不然幸福川海水與河水串接，海水會跑進來。

蔡表示，工班昨早9點到11點進行民族路截流設施檢修時，這處閘門有些滲漏狀況，因是水中作業，施作時必須排出汙水，人員才能下得去，不過汙水滲出的水量不多，也許對水中魚群有影響，不過近日天冷，魚群暴屍是否另有他因，必須由環保局進一步調查。