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除恆春半島「綠癌」私有地卡卡 官方祭獎勵收購地主面有難色

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
銀合歡肆虐屏東恆春半島，屏東林管處在公有地移除造林有成，農委會明年對私有地和租用地祭出為期2年的自主移除獎勵收購計畫。圖／屏東林管處提供
銀合歡肆虐屏東恆春半島，屏東林管處在公有地移除造林有成，農委會明年對私有地和租用地祭出為期2年的自主移除獎勵收購計畫。圖／屏東林管處提供

早年引進作薪炭材、紙漿用途的銀合歡，在經濟環境改變棄種後，挾著強韌生命力和排他性快速擴張，肆虐屏東恆春半島，屏東林區管理處7年前啟動公有地移除造林計畫、砸下數億經費奪回上千公頃失土，但對上千公頃私有和租用地卻莫可奈何，農委會編列1.5億元，明年祭出為期2年的自主移除獎勵收購計畫，但地主憂心雇工不敷成本，多面有難色。

原產於中南美洲的熱帶樹種銀合歡，早年被引進至台灣，後因經濟環境改變，在無人為妥善管理下，擴散至廢耕農地和林地林，因樹根會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，原生植物生長空間被壓縮甚至死亡消失，又被稱「綠癌」，國際自然保育聯盟公布為世界百大入侵種，全台以恆春半島受害最深，2017年調查，粗估面積達5491公頃。

屏東林管處7年前啟動跨機關合作的銀合歡移除造林計畫，已成功在公有地復育上千公頃，扣除大面積的保護區，現仍有約1647公頃待移除，另非公有地的私有地和租用地高達1141公頃。屏東林管處說，砍樹復育造林很燒錢，私有地和租用地主自主移除意願不高，主要是缺誘因，對此，農委會明年針對恆春半島啟動為期2年的獎勵自主移除計畫。

屏東林管處說，恆春半島私有(租用)土地銀合歡收購計畫，已破碎的銀合歡收購金額每公噸1萬6000元，未破碎的每公噸1萬4000元，計畫2年收購1萬1417公噸，經費約1.5億元，且不分季節全年收購；至於收購的廢材本經加工處理，不適合做家具木料，將賣給再生能源業者，供做生質顆粒燃料。

屏東林管處近日先後在半島6鄉鎮召開說明會，盼國內共同為維護環境生態盡分心力，但地主和國有林地租用人聽完後多面有難色，直言「不是不願意配合政策，是擔心不敷成本」；有2分農地的林姓地主說，自己無法獨立砍伐，但工人難覓，工資又高，很猶豫，另位2甲農地的地主嘆說，大片林地一定要找專業公司整地，算算雇工砍伐再拿去賣，恐不敷成本，意願怎會高；屏東林管處建議，小面積地主可聯合雇工降低成本，大面積會幫忙媒合專業公司代工。

銀合歡肆虐屏東恆春半島，屏東林管處在公有地移除造林有成，農委會明年對私有地和租用地祭出為期2年的自主移除獎勵收購計畫。圖／屏東林管處提供
銀合歡肆虐屏東恆春半島，屏東林管處在公有地移除造林有成，農委會明年對私有地和租用地祭出為期2年的自主移除獎勵收購計畫。圖／屏東林管處提供

屏東 恆春

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