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印尼漁工工會拜會陳其邁 盼促進漁業人權及勞資共好

中央社／ 高雄15日電

印尼漁工工會訪團來台與高雄市魷秋刀、鮪延繩釣2大遠洋漁業公會簽訂合約，先在今天拜會高雄市長陳其邁，盼提升外籍船員人權，創造勞資雙贏共好的遠洋漁業工作環境。

高雄市政府海洋局今天透過新聞稿表示，印尼漁工工會（SPPI）訪團來台，預計明天與高雄市魷秋刀、鮪延繩釣2大遠洋漁業公會共同簽訂印尼漁工合作契約，並在今天到高雄市政府拜會陳其邁。

陳其邁表示，高雄身為海洋城市，對外籍船員友善勞動環境，及提升外籍船員勞動權益相關政策與議題，一直持積極開放態度；明天簽約不只希望能做到國際產業資源整合、增進勞資雙方互信合作、提升外籍船員人權，創造雙贏共好的遠洋漁業工作環境，也盼由遠洋漁業界牽起橋梁，創造城市間鏈結，與印尼政府有更多技術訓練及學術交流。

海洋局說明，印尼漁工工會是印尼政府核准設立的產業工會，與國外產業團體合作，從招募、訓練、登船、返國採一條龍服務，台灣遠洋漁業業者可經其引進具專業技術性漁業勞動力；樂觀看待台灣與印尼雙方簽約合作，建立合作窗口後，能精進外籍船員各項人權保障事項，更象徵漁業人權向前邁出更大一步。

昨天印尼漁工工會也與美國在台協會（AIT）、漁業署、台灣區遠洋鮪延繩釣公會，同到前鎮漁港，登船參觀春億6號（CT8-0150）遠洋魷釣漁船。

海洋局指出，春億6號裝設有船員監控系統（CrewGuardian），與船上監視器連接，可識別並計算各船員在甲板等工作區域內的活動時數，避免超時工作，有船員遊走在甲板邊緣等危險區域或不慎遭浪擊落海時，也可迅速發送警報通知船長，是以台灣創新科技改善漁業人權的成功範例，保障船員工作條件，也確保台灣漁產銷售管道暢通。

海洋局表示，高雄籍遠洋漁船漁獲量高居全國之首，市府與高雄市遠洋漁業公會互動良好，針對遠洋漁業公會加強互動輔導；全台灣最大遠洋漁業基地前鎮漁港，建設專案計畫也編列新台幣3.6億元打造多功能船員服務中心，預計明年2月完工後，可提供船員休憩、運動、住宿、餐飲及宗教等空間，完善漁工服務環境。

遠洋漁業 印尼 陳其邁 人權

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