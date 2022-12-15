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喜迎兔年卡娜赫拉的小動物來了 為屏東熱博彩稻田暖身

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影
2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影

2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日開幕，最吸睛巨型彩繪稻田，搭配生肖兔年主題，與千萬粉絲卡娜赫拉的小動物合作，兔兔及P助將在彩繪稻田中粉墨登場，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身，邀請大家春節假期前來走春，見證屏東農民的軟實力，吃喝玩樂一次滿足！

縣長潘孟安說，屏東熱帶農業博覽會每年讓大家印象深刻，尤其是彩繪稻田，吸引百萬觀光人潮，特別感謝三貝多股份有限公司授權，讓最Q最可愛的卡娜赫拉與小動物們成為明年主角，並搭配迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等亮點特色及各特色主題區，呈現多元豐富的屏東農、漁、林、休閒觀光產業等特色，邀請民眾見證屏東農業軟實力。

潘孟安說，明年屏東熱帶農業博覽會活動46天，配合產業園區開發工程需要，場域將較往年稍微縮小，熱農場域約10多公頃，除彩繪稻田外，園區從熱帶、亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果等都有，發現農民生命力及創造力，歡迎全國好朋友安排新春遊程，見證屏東農業科技進步。

農業處表示，此次巨型彩繪稻田，稻米神農獎林清源所率領的團隊屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊種植下，進行3D轉圖，讓傳統農業結合現代科技，締造大型地景藝術，加上農業物產館啟用，讓遊客在熱博活動開幕前就可天天看到彩稻生長過程，對稻田即將長出的可愛圖案充滿憧憬和期待。

2023屏東熱帶農業博覽會明年1月14日開幕至2月28日，46天展期，打造大小朋友最愛的卡娜赫拉的小動物樂園，包含造型花海、瓜果長廊、蘿蔔園等豐富主題單元，適逢春節假期，民眾可多利用熱博接駁公車前往，以避免塞車之苦。

2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影
2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影
2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影
2023屏東熱帶農業博覽會明年元月14日登場，巨型彩繪稻田與卡娜赫拉的小動物合作，縣長潘孟安、準縣長周春米今與遊客及孩子們種下稻苗，為明年登場熱博活動暖身。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 團隊

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