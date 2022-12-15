高雄湖內L幹線疏洪工程 流標6次預計月底動工

高雄湖內的田尾、大湖里每逢豪雨就釀災，排水工程受限經費延宕許久。歷經2次經費追加，總經費達2億6880萬元後，協助排水的「L幹線雨水下水道及抽水站工程」在第7次招標時，終於順利決標，預計於這個月底動工，2024年底完工。

田尾里及大湖里主要的雨水下水道C幹線，因為疏洪量不足，拓寬不易，經工程單位研究後，研議增建L幹線，增加下水道通洪能力。

L幹線雨水下水道總長約1.1公里，同時新建10CMS（1CMS表示每秒抽排1立方公尺約莫1噸雨水）站體的抽水站，並裝設5CMS的抽水機，讓L幹線沿線可以加強集排水，將雨水加快抽至二仁溪，解決當地長久以來的豪雨淹水問題。

工程也預計在抽水站保留5CMS的空間，排洪量不足時可以再追加抽水機，對於排水調配更有餘裕。

L幹線工程目標改善20公頃的淹水面積，保護周遭共約410戶、5400位居民的生命財產安全。目前工程所需的私人用地都已取得，預計在月底動工，2024年底完工。

立委邱志偉說，L幹線的工程，地方已經期盼多年，希望能一舉解決長年的淹水問題。他說，為了讓湖內居民不再受淹水之苦，這幾年持續向中央爭取經費，總算爭取到營建署全額補助，但過程卻歷經新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響，物料及工資成本上揚，工程6次發包6次流標；經過2度經費追加，工程順利在第7次決標，月底就會開始動工。