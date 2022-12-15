高捷北延經過「岡山七叉路口」 地方憂等紅燈要更久了

高雄市政府捷運工程局今天在岡山里活動中心舉辦捷運岡山路竹延伸主體工程施工前說明會；有里長反應，未來路線，會經過高事故率，及全市紅燈秒數第二長的「岡山七叉路口」，盼能在施工及未來完工，能一併改善該處交通；市府捷運工程局回應，會將意見納入參考，並與相關單位協商改善辦法。

高雄市政府捷運工程局今天上午在岡山里活動中心舉辦「岡山路竹延伸RKC02標土建暨軌道統包工程」主體工程施工前說明會，委由承攬廠商遠揚營造工程進行簡報。

承攬廠商指，高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段，全場約11.62公里，全線採高架型式，沿台一線經岡山、路竹及湖內，共設置7座高架車站；其中RK1站岡山車站已動土施工中，後續RK2至RK6包括岡山農工、本州產業園區、高雄科技園區、高苑科技大學及南路竹站。

因捷運施工沿線沿台一線往北，其中RK1岡山車站到RK2岡山農工站之間，會經過當地高事故率，及全市紅燈秒數第二長的「岡山七叉路口」，該七叉路口為「X、Y」交會，匯集道路包括岡山路、維仁路、公園東路、成功路、新樂街及南北縱貫的中山北路。

對此，岡山里長劉天賦表示，捷運施工勢必會有交通黑暗期，但未來捷運採高架化，捷運橋墩座落的位置，可能會影響該路段的行車視線，為顧及安全，還可能增加停等紅燈的秒數，盼相關單位審慎思考，該路段的設計，同時藉這次施工，一併完善周邊道路設備及道路標線，解決長久以來的交通問題。

對此，市府捷運工程局表示，會將意見納入參考，同時會與交通局、警察交通大隊等相關單位反應，並協商未來該處施工及道路改善辦法。