「愛樂者聯盟」來台 維也納柏林愛樂首席合體玩轉音樂

由7位維也納愛樂、柏林愛樂首席合體組成的《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》，12月展開亞洲巡迴，21日在台北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。演奏家從古典流行爵士民謠，玩轉音樂不設限，帶給樂迷不一樣的享受。

新象藝術總監樊曼儂表示，在嚴肅的古典樂界中，這7位都是世界頂級演奏家。他們都藝高，所以膽大，願意以古典音樂為中軸，跨界玩PLAY音樂。「跨界」是21世紀最重要的音樂趨勢，音樂家不該只侷限於古典、爵士等領域，而是什麼都要學、都能演奏。此次邀請愛樂者聯盟來台演出，期盼鼓勵更多人在古典樂中多多創新改編。在「享樂」的精神下，可以真正的「參與」音樂。

「愛樂者聯盟」的成員正匯集了德國、奧地利、匈牙利、美國、猶太等文化，也樂於探索如俄羅斯、保加利亞、拉脫維亞、巴爾幹等音樂傳統。「自由靈魂、多元共榮」是愛樂者聯盟的精神指標。柏林愛樂樂團首席諾亞・班迪克斯-巴格利在平日繁忙的巡演行程外，也推廣自小耳濡目染的猶太克雷茲默音樂。

愛樂者聯盟執行長、維也納愛樂單簧管首席丹尼爾．奧登薩默表示，這次台灣場演出曲目，其中三分之二都是愛樂者聯盟不曾發表過的作品，包含了一些好歌，特別有耶誕節氛圍。其他曲目則代表了愛樂者聯盟的精神，混搭了古典、民謠、流行、搖擺，甚至電影音樂等各式各樣的音樂風格與種類。

愛樂者聯盟將首次演出史汀Sting《Russians》，也會帶來他們的招牌皇后合唱團（Queen）《Dont Stop Me Now》，以及最新為紀念奧地利歌手法爾科而寫的《法爾科的安魂曲》。喜愛電影《星際大戰》的影迷，也能在音樂會中重溫《外星人樂隊》的鬼魅。愛樂者聯盟也在演出中巧妙隱藏了貝多芬、蕭邦、帕格尼尼、巴爾托克的經典，現場更有驚喜曲目。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。