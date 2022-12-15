快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「愛樂者聯盟」來台 維也納柏林愛樂首席合體玩轉音樂

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》21日在臺北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。圖／新象藝術提供
《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》21日在臺北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。圖／新象藝術提供

由7位維也納愛樂、柏林愛樂首席合體組成的《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》，12月展開亞洲巡迴，21日在台北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。演奏家從古典流行爵士民謠，玩轉音樂不設限，帶給樂迷不一樣的享受。

新象藝術總監樊曼儂表示，在嚴肅的古典樂界中，這7位都是世界頂級演奏家。他們都藝高，所以膽大，願意以古典音樂為中軸，跨界玩PLAY音樂。「跨界」是21世紀最重要的音樂趨勢，音樂家不該只侷限於古典、爵士等領域，而是什麼都要學、都能演奏。此次邀請愛樂者聯盟來台演出，期盼鼓勵更多人在古典樂中多多創新改編。在「享樂」的精神下，可以真正的「參與」音樂。

「愛樂者聯盟」的成員正匯集了德國、奧地利、匈牙利、美國、猶太等文化，也樂於探索如俄羅斯、保加利亞、拉脫維亞、巴爾幹等音樂傳統。「自由靈魂、多元共榮」是愛樂者聯盟的精神指標。柏林愛樂樂團首席諾亞・班迪克斯-巴格利在平日繁忙的巡演行程外，也推廣自小耳濡目染的猶太克雷茲默音樂。

愛樂者聯盟執行長、維也納愛樂單簧管首席丹尼爾．奧登薩默表示，這次台灣場演出曲目，其中三分之二都是愛樂者聯盟不曾發表過的作品，包含了一些好歌，特別有耶誕節氛圍。其他曲目則代表了愛樂者聯盟的精神，混搭了古典、民謠、流行、搖擺，甚至電影音樂等各式各樣的音樂風格與種類。

愛樂者聯盟將首次演出史汀Sting《Russians》，也會帶來他們的招牌皇后合唱團（Queen）《Dont Stop Me Now》，以及最新為紀念奧地利歌手法爾科而寫的《法爾科的安魂曲》。喜愛電影《星際大戰》的影迷，也能在音樂會中重溫《外星人樂隊》的鬼魅。愛樂者聯盟也在演出中巧妙隱藏了貝多芬、蕭邦、帕格尼尼、巴爾托克的經典，現場更有驚喜曲目。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。

《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》21日在臺北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。圖／新象藝術提供
《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》21日在臺北國家音樂廳、22日在高雄衛武營國家音樂廳演出。圖／新象藝術提供

維也納 柏林 猶太

延伸閱讀

日職／張奕轉戰西武合體吳念庭：以活躍表現報答

宋芸樺自帶「長輩」合體劉品言辣秀Longchamp春夏新品

NBA／馬卡南復出爵士回魂 鵜鶘慘敗21分中斷7連勝

和蔡康永難得合體 小S吐「其實可以算了」

相關新聞

5.5億改造！壽山動物園明起試營運 動物認養人：70分

高市府斥資5.5億元改造壽山動物園，歷時一年多，明起重新開幕試營運。440公尺空橋步道、親水廣場等是亮點，民眾可從空中廊...

小三通「探親專船」構想 陳福海：王必勝表認同支持

為了讓小三通能早日開啟，金門縣長當選人陳福海前日專程赴廈門溝通，昨日又馬不停蹄的赴衛福部疾管署拜會，向中央流行疫情指揮中...

東部海域地震 高捷輕軌巡檢無異恢復正常行駛

根據中央氣象局最新地震報告，今天中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，高雄捷運、輕軌一度暫停行駛，停止搖晃後慢速行駛並巡...

陳福海爭取小三通探親專船 王必勝：有機會春節上路

金門縣長當選人陳福海辦公室表示，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在聽取陳福海小三通復航整備規劃後表示，探親專船不涉及中轉...

愛在家鄉！ 旅台鄉親李能緣5度捐醫療設備給金門醫院

旅台金門鄉親李能緣在台灣事業有成，多年來陸續捐贈醫療儀器給衛生福利部金門醫院，充實院內醫療設備，昨日再度捐贈「手持式超音...

「愛樂者聯盟」來台 維也納柏林愛樂首席合體玩轉音樂

由7位維也納愛樂、柏林愛樂首席合體組成的《愛樂者聯盟－維也納-柏林愛樂俱樂部》，12月展開亞洲巡迴，21日在台北國家音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。