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愛在家鄉！ 旅台鄉親李能緣5度捐醫療設備給金門醫院

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
旅台金門鄉親李能緣昨日再度捐贈「手持式超音波及牙科顯微鏡組」，由院長王世典代表接受，王世典感謝李能緣的愛心捐贈帶來正向能量。圖／金門醫院提供
旅台金門鄉親李能緣昨日再度捐贈「手持式超音波及牙科顯微鏡組」，由院長王世典代表接受，王世典感謝李能緣的愛心捐贈帶來正向能量。圖／金門醫院提供

旅台金門鄉親李能緣在台灣事業有成，多年來陸續捐贈醫療儀器給衛生福利部金門醫院，充實院內醫療設備，昨日再度捐贈「手持式超音波及牙科顯微鏡組」，讓金醫的急診及牙科設施能更完善，而這也是她第五度捐贈，讓金門醫院超感動。

金門醫院表示，手持式超音波的優點是體積輕小、機動性高，操作時只需一台平板即可及時獲得檢查影像，便於攜帶更有利於醫師隨時使用。另外，牙科手術顯微鏡提供放大倍率，透過將視力放大到肉眼的25倍甚至更高倍率，讓牙醫師能夠直觀的了解病因，便於進行精細複雜的治療。

李能緣長年致力於各項公益活動，已經陸續捐贈臺北榮總和金門醫院各種先進的儀器設備，同時也積極鼓勵向學，捐款金門大學與其母校金城國中成立清寒學生獎學金。

金門醫院說，這幾年來李能緣已經捐贈該院新生兒輸送型保溫箱、新生兒處理台、新生兒黃膽照射治療儀、三合一生理監視器、小兒氧氣帳、大骨電動工具組、靜脈定位儀、軟式膀胱鏡、手術用器械等設備，對於提升院內的醫療品質起了很大作用。

昨日的捐贈儀式在金門醫院一樓藝文大廳舉行，由院長王世典代表接受，王世典感謝李能緣的愛心捐贈帶來正向能量。他表示，醫護團隊將帶著這份溫暖的力量，善用器材，繼續照顧更多需要的病患，以病人為中心的精神持續守護地區民眾的健康。

旅台金門鄉親李能緣昨日捐贈「手持式超音波及牙科顯微鏡組」給金門醫院，院長王世典頒發感謝狀。圖／金門醫院提供
旅台金門鄉親李能緣昨日捐贈「手持式超音波及牙科顯微鏡組」給金門醫院，院長王世典頒發感謝狀。圖／金門醫院提供

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