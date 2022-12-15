5.5億改造！壽山動物園明起試營運 動物認養人：70分

高市府斥資5.5億元改造壽山動物園，歷時一年多，明起重新開幕試營運。440公尺空橋步道、親水廣場等是亮點，民眾可從空中廊道穿梭在動物棲地之上。試營運期間採預約制，不開放現場購票。昨天官網一開放購票就因搶購造成當機，熱門程度可見一斑。近日觀光局邀請民眾搶先體驗，心得文也在網路上引發討論。

近日觀光局邀請動物園周邊國小學童、鄰里居民、動物認養人等團體搶先體驗，不少民眾參觀後在網路上發表心得。有民眾說改造後的動物園變得更大、更乾淨，園區內多了咖啡廳、商店可以消磨時間，「動物園真的成為親子遊的好地點，40元就可以玩一整天！」

部落客鳥先生&鳥夫人搶先體驗後說，重新開幕的動物園對動物更友善，且新設施也更適合親子共遊。事隔一年的RE-OPEN真讓動物園質感大提升。

但也有民眾說，認真逛下來整修重點是中間區域，其他如鳥園、梅花綠園、老虎、紅毛猩猩等棲地都維持原貌。民眾康小姐則說，戲水區看起來頗危險，待人潮一多，高低落差的台階、濕搭搭的地板加上爆衝的小孩，可能會讓人捏一把冷汗。

一位動物認養人也在網路發表長文心得，他說，自己給新的壽山動物園打70分，未感受到煥然一新的氛圍，多數動物環境仍是老舊狀態，只有部分動物棲地有改造。

該民眾提及，園區最大賣點是空橋步道，但設計上有些奇怪，圍牆高度高即使是成人都不容易看到下方的動物，雖有數個完全鏤空的區域可好好看動物，但區域太少人一多會擠成一團。

觀光局指出，除硬體設施改造外，動物園也引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可在高處欣賞動物棲息行為，也可在展覽館以平視角度近距離觀察動物。