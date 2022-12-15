快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年3月起比特犬禁養 屏東近3成未登記絕育最高罰50萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府農業處指出，縣內仍有近3成飼主未替所飼犬隻比特犬完成絕育，呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府農業處指出，縣內仍有近3成飼主未替所飼犬隻比特犬完成絕育，呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育。圖／屏東縣府農業處提供

比特犬傷人事件頻傳，農委會依據動保法第8條，將比特犬、美國比特鬥牛犬及史大佛夏牛頭犬納管，禁止其輸出、入及飼養繁殖，新規定上路後1年緩衝期，將在明2023年3月起生效，屆時未登記及未絕育者最高可重罰50萬元。屏縣府呼籲轄內比特犬飼主務必把握最後機會辦理寵物登記及絕育，以免受罰。

農委會公告今年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，屏縣府清查轄內已寵物登記比特犬，截止12月8日止，登記在養比特犬共572隻，絕育率由5月清查時23%提升至73%，仍有近3成飼主未替所飼犬隻完成絕育，縣府表示法定期限到後將針對飼有比特犬仍未絕育之飼主及未替犬隻寵物登記之飼主強力執法，依動物保護法規定開罰。

屏縣府農業處長鄭永裕說，依動物保護法第22條規定，除特定寵物繁殖業者以外之飼主皆須替所飼養之犬貓絕育，違者可依動物保護法第27條規定裁處最高25萬元罰鍰。 2023年3月1日起飼養未登記比特犬，可依動物保護法第26條規定處最高25萬元罰鍰，且得沒入該犬隻。再次呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育，且遵守農委會公告之「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」避免受罰。

屏東縣府農業處指出，縣內仍有近3成飼主未替所飼犬隻比特犬完成絕育，呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府農業處指出，縣內仍有近3成飼主未替所飼犬隻比特犬完成絕育，呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育。圖／屏東縣府農業處提供

比特犬 寵物 農委會

延伸閱讀

郭璽指內政部以名稱問題刁難麻將最大黨備案

比特犬禁養上路 屏東3成飼主未替飼犬絕育

桃園豆漿店驚見「米奇」啃油條 衛生局要求限期改善

理科太太推諮商筆記 北市衛生局：涉1行為最重恐關2年

相關新聞

南部水情緊 農業用水實施大輪灌

南部水情陸續亮起警示燈號，農業用水供灌面臨挑戰，農水署決議旗山溪本流灌區12月起實施大輪灌，月眉站灌區供4停3、旗山站供...

壽山動物園5.5億改造 明起試營運 動物認養人：70分

高市府斥資5.5億元改造壽山動物園，歷時一年多，明起重新開幕試營運。440公尺空橋步道、親水廣場等是亮點，民眾可從空中廊...

明年3月起比特犬禁養 屏東近3成未登記絕育最高罰50萬

比特犬傷人事件頻傳，農委會依據動保法第8條，將比特犬、美國比特鬥牛犬及史大佛夏牛頭犬納管，禁止其輸出、入及飼養繁殖，新規...

龍磐草原迎接2023曙光 墾管處規畫交通接駁

避免跨年觀曙光人車潮堵塞交通，墾丁國家公園管理處指出，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段從元旦凌晨0點起交通管制，在鵝鑾鼻公園、...

漢神巨蛋周年慶特獎豪華郵輪之旅 幸運得主是她

漢神巨蛋購物廣場15周年慶特獎祭出價值53萬元的頂級郵輪之旅，幸運得主是一名消費6萬多元買寢具家飾的林小姐，她說自己剛從...

亮麗橘世代／致力生態旅遊 劉和生找回沙灘原貌

劉和生在外打拚25年，返回屏東縣車城後灣村老家經營民宿，驚見優美的弧形沙灘變了樣，他收集施工前後對照圖證明工法不當，促使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。