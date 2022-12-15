明年3月起比特犬禁養 屏東近3成未登記絕育最高罰50萬

比特犬傷人事件頻傳，農委會依據動保法第8條，將比特犬、美國比特鬥牛犬及史大佛夏牛頭犬納管，禁止其輸出、入及飼養繁殖，新規定上路後1年緩衝期，將在明2023年3月起生效，屆時未登記及未絕育者最高可重罰50萬元。屏縣府呼籲轄內比特犬飼主務必把握最後機會辦理寵物登記及絕育，以免受罰。

農委會公告今年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，屏縣府清查轄內已寵物登記比特犬，截止12月8日止，登記在養比特犬共572隻，絕育率由5月清查時23%提升至73%，仍有近3成飼主未替所飼犬隻完成絕育，縣府表示法定期限到後將針對飼有比特犬仍未絕育之飼主及未替犬隻寵物登記之飼主強力執法，依動物保護法規定開罰。

屏縣府農業處長鄭永裕說，依動物保護法第22條規定，除特定寵物繁殖業者以外之飼主皆須替所飼養之犬貓絕育，違者可依動物保護法第27條規定裁處最高25萬元罰鍰。 2023年3月1日起飼養未登記比特犬，可依動物保護法第26條規定處最高25萬元罰鍰，且得沒入該犬隻。再次呼籲已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育，且遵守農委會公告之「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」避免受罰。