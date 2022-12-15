龍磐草原迎接2023曙光 墾管處規畫交通接駁

避免跨年觀曙光人車潮堵塞交通，墾丁國家公園管理處指出，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段從元旦凌晨0點起交通管制，在鵝鑾鼻公園、滿州界碑等2處停車場設接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原觀賞燦爛的新年第一道曙光。

墾丁的龍磐草原是國內熱門的跨年觀曙光景點之一，屏東縣政府、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會合辦 墾管處協辦，將在元旦在龍磐第一停車場辦理屏安曙光活 動，與民眾一起迎接曙光。

因應湧現人車潮，元旦凌晨0時至早上8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州鄉界碑路段交通管制，除當地居民持身分證件，與事先申請並經墾管處許可的遊覽車可進出，管制一般車輛（含汽、機車）進入。墾管處在鵝鑾鼻停車場、滿州鄉界碑停車場等2處設有接駁站，從元旦凌晨3點半，視遊客量適時發車開往龍磐草原， 曙光結束後接駁不停歇，持續接送民眾返回接駁站。