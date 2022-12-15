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龍磐草原迎接2023曙光 墾管處規畫交通接駁

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
元旦迎曙光，墾管處提醒，龍磐草原遍布石灰岩洞與裂縫，以警示燈、圍繩規畫分出安全區域，請遊客勿離開步道並務必在安全區域內耐心等待曙光。圖／墾管處提供
元旦迎曙光，墾管處提醒，龍磐草原遍布石灰岩洞與裂縫，以警示燈、圍繩規畫分出安全區域，請遊客勿離開步道並務必在安全區域內耐心等待曙光。圖／墾管處提供

避免跨年觀曙光人車潮堵塞交通，墾丁國家公園管理處指出，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段從元旦凌晨0點起交通管制，在鵝鑾鼻公園、滿州界碑等2處停車場設接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原觀賞燦爛的新年第一道曙光。

墾丁的龍磐草原是國內熱門的跨年觀曙光景點之一，屏東縣政府、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會合辦 墾管處協辦，將在元旦在龍磐第一停車場辦理屏安曙光活 動，與民眾一起迎接曙光。

因應湧現人車潮，元旦凌晨0時至早上8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州鄉界碑路段交通管制，除當地居民持身分證件，與事先申請並經墾管處許可的遊覽車可進出，管制一般車輛（含汽、機車）進入。墾管處在鵝鑾鼻停車場、滿州鄉界碑停車場等2處設有接駁站，從元旦凌晨3點半，視遊客量適時發車開往龍磐草原， 曙光結束後接駁不停歇，持續接送民眾返回接駁站。

墾管處提醒，民眾多加利用大眾運輸工具與接駁車到龍磐草原，因為龍磐草原遍布石灰岩洞與裂縫，墾管處以警示燈、圍繩規畫分出安全區域，請遊客勿離開步道並務必在安全區域內耐心等待曙光，請妥善保管財物，以免遭竊。迎接完曙光後請記得將垃圾帶走，還給大自然乾淨容貌。

元旦迎曙光，墾丁國家公園管理處在鵝鑾鼻公園停車場設接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原觀賞燦爛的新年第一道曙光。圖／墾管處提供
元旦迎曙光，墾丁國家公園管理處在鵝鑾鼻公園停車場設接駁站，免費接駁民眾到龍磐草原觀賞燦爛的新年第一道曙光。圖／墾管處提供

屏東縣政府 墾管處 停車場

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