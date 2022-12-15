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漢神巨蛋周年慶特獎豪華郵輪之旅 幸運得主是她

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
幸運之神眷顧，在漢神巨蛋購物廣場花6萬多買寢飾的林小姐（左），在周年慶獲得特獎頂級郵輪之旅。圖／漢神巨蛋提供
幸運之神眷顧，在漢神巨蛋購物廣場花6萬多買寢飾的林小姐（左），在周年慶獲得特獎頂級郵輪之旅。圖／漢神巨蛋提供

漢神巨蛋購物廣場15周年慶特獎祭出價值53萬元的頂級郵輪之旅，幸運得主是一名消費6萬多元買寢具家飾的林小姐，她說自己剛從日本旅行回來還意猶未盡，做夢也沒有想到這份大禮來得這麼突然！

漢神巨蛋月前舉辦周年慶，首次不以汽車當特獎，而改為價值53萬元的頂級龐洛郵輪當大禮，預計明年3月從基隆港出發，前往日本列島，最後抵達大阪，總共11天行程。

郵輪之旅特獎抽出，是位花6萬多元買寢具家飾的林小姐，她和丈夫常常參與公益活動，捐款及發送物資幫助弱勢的家庭，希望讓社會充滿善的循環，沒想到百萬分之一的中獎機會讓她遇上。

這趟從天而降的郵輪之旅，出發時間是在明年3月，剛從日本旅遊回來、還意猶未盡的林小姐說，郵輪旅程出發時間剛好是明年日本櫻花開的時候，實在是太幸福了。

林小姐說，平日家裡日常生活所需都在百貨一次購足，這次周年慶買寢具家飾，不僅獲得末六日加碼回饋，還獲得五星郵輪船票！她謝謝朋友相約，才讓她看見大門口刊登的中獎立牌，否則離領獎期限僅剩4天，可能就會和幸運之神擦身而過。

郵輪 日本 周年慶

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