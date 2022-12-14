麻將彈珠台搬進靜思堂 慈濟攜手科工館辦生活雙特展

慈濟基金會攜手國立科學工藝博物館舉辦「慈濟生活雙主題」特展，以水土保持、數學機率為主軸，導入電子互動機具、AR擴增實境，以遊玩互動方式讓展覽更加有趣，其中機率特展將夜市彈珠台、麻將等搬進靜思堂，觀展學子玩得不亦樂乎，即日起展出到明年4月16日。

慈濟基金會表示，花蓮有豐富的觀光資源，但孩童在生活科學學習資源卻相對欠缺，因此結合108課綱結合生活素養教育，引進科工館「島嶼關鍵字－水保防災起步走巡迴系列」、「say夜市－機率特展」，今天起在花蓮靜思堂二樓開展，慈濟小學及幼兒園小朋友前往體驗，玩得十分開心。

雙特展主題之一的「say夜市－機率特展」，主要以夜市遊戲，讓民眾透過互動，很快進入生活中常見的機率問題，有大型彈珠台、骰子遊戲等，科工館團隊透過體驗活動，並以獎勵機制提高互動趣味及擬真場景設計，讓難懂的機率與數學的學習變得生動有趣。

「島嶼關鍵字—水保防災起步走」則是農委會水土保持局與慈濟基金會、科工館合作策展，分成「認識我們的島」、「和土地在一起」、「與災害共存」3個主題，讓民眾體驗趣味互動及模擬操作，配合學習手冊及闖關卡，學習水土保持及坡地防災知識。