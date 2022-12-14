疫後搶商機 基隆港務分公司前進歐洲爭取郵輪停靠基隆
台灣港務公司基隆港務分公司總經理高傳凱率隊赴歐洲，前往龐洛郵輪（Compagnie du Ponant）、地中海郵輪（MSC Cruises）總部拜會，提出台灣是亞洲第2大客源市場、基隆港及高雄港郵輪碼頭建設等主題行銷，期爭取更多郵輪靠泊，希望疫情過後郵輪產業景氣儘速回溫。
台灣港務公司兵分多路前往世界各地爭取郵輪航線，日前赴馬來西亞、新加坡拜訪途易郵輪（TUI cruises）、名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）後，高傳凱率隊前往歐洲，展開第2梯次海外拓展市場行程。
基隆港務分公司今天表示，亞洲各國已陸續解除郵輪靠港禁令，但因郵輪業者多半已將船隊移往歐、美、澳等較早解禁市場，讓供給緊縮的亞洲郵輪市場進入「搶船」態勢。港務公司組團前往各郵輪業者總部拜會，以免復甦力道受限制，早日重返郵輪在台靠港盛況。
高傳凱12日前往龐洛郵輪位於法國馬賽總部，拜會營運總監Bories，13日轉往地中海郵輪位於瑞士日內瓦總部，拜會總裁Onorato。
港務分公司轉述龐洛郵輪營運總監Bories的話說，對於2023年與台灣旅行社合作推出的基隆母港航程，有信心能獲得市場接受。龐洛郵輪鎖定法語高端市場為主，近期亞洲航線以東南亞、日本為主，未來將評估常態性納入台灣，也可與台灣既有大眾品牌互補，增加國外Fly-Cruise旅客旅遊人數。
地中海郵輪總裁Onorato台灣在疫情期間，持續投資郵輪碼頭建設，也很感謝台灣港務公司願意在產業復甦之際，提供高額港埠費率優惠。雖然2023年航程均已大致排定，仍將嘗試調整部分航程加靠台灣。2024年也將規劃更多航次靠泊台灣港口，深耕亞洲市場。
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