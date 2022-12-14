快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

搶購壽山動物園門票引發當機 今晚6點恢復正常

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄壽山動物園今天起線上預售入園門票，開放不久就因流量過大導致當機。記者徐白櫻／翻攝
高雄壽山動物園今天起線上預售入園門票，開放不久就因流量過大導致當機。記者徐白櫻／翻攝

高雄壽山動物園整建完工，即將在本周五（12月16日）展開試營運，試營運期間採用預約制度，今天上午10點開放線上售票，開賣不久就因為流量太大引起當機，直至今晚6點恢復正常。

壽山動物園試營運期間採預購門票制，全票40元、半票20元，平日限額2000人、假日3000人，今天上午10點開放售票，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，或在7-11 ibon或kkday購票。

今天是開放第一天，開放不久就因為流量過大導致官網當機。官網緊急貼出公告說，由於購票量超乎預期，網路流量過大，官網購票系統正在調整中，為方便民眾預購，預計於今天（12月14日）下午4點30分將12月16日、12月17日、12月18日三天的官網預購額度，釋出到ibon及kkday販售。

觀光局表示，售票系統已於今晚6點恢復正常。

壽山動物園 流量 觀光局

延伸閱讀

官網大當機？壽山動物園試營運搶不到票，出發避開「這幾天」！

高屏溪流量比百年大旱時更低 農水署高雄處緊急因應

壽山動物園門票14日線上預購 超萌水豚君加入大家族

壽山動物園將開園 周邊國小及鄰里居民搶先開箱

相關新聞

麻將彈珠台搬進靜思堂 慈濟攜手科工館辦生活雙特展

慈濟基金會攜手國立科學工藝博物館舉辦「慈濟生活雙主題」特展，以水土保持、數學機率為主軸，導入電子互動機具、AR擴增實境，...

疫後搶商機 基隆港務分公司前進歐洲爭取郵輪停靠基隆

台灣港務公司基隆港務分公司總經理高傳凱率隊赴歐洲，前往龐洛郵輪（Compagnie du Ponant）、地中海郵輪（M...

搶購壽山動物園門票引發當機 今晚6點恢復正常

高雄壽山動物園整建完工，即將在本周五（12月16日）展開試營運，試營運期間採用預約制度，今天上午10點開放線上售票，開賣...

高雄市鳥松青工會贈233份聖誕禮物 小朋友開心有新檯燈

耶誕節快到了，疫情下經濟弱勢家庭生活更艱辛，有小朋友在耶誕卡上寫想要新檯燈寫功課，也有人羨慕別人有遙控車可玩，這些小朋友...

詢問度超高！2023屏東農民曆、創意月曆 即起免費索取

屏東縣府推出2023年農民曆探索屏東，分享「宜出行」的12條體驗路線，另外去年首次發行的屏東創意月曆，2023年以屏東直...

歡迎光臨Hotel YOLO！來駁二體驗只能活一次的藝術旅程

高雄駁二當代館即日起至2023年4月9日，在大勇區C5倉庫推出「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」當代藝術展，以「YO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。