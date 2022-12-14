搶購壽山動物園門票引發當機 今晚6點恢復正常

高雄壽山動物園整建完工，即將在本周五（12月16日）展開試營運，試營運期間採用預約制度，今天上午10點開放線上售票，開賣不久就因為流量太大引起當機，直至今晚6點恢復正常。

壽山動物園試營運期間採預購門票制，全票40元、半票20元，平日限額2000人、假日3000人，今天上午10點開放售票，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，或在7-11 ibon或kkday購票。

今天是開放第一天，開放不久就因為流量過大導致官網當機。官網緊急貼出公告說，由於購票量超乎預期，網路流量過大，官網購票系統正在調整中，為方便民眾預購，預計於今天（12月14日）下午4點30分將12月16日、12月17日、12月18日三天的官網預購額度，釋出到ibon及kkday販售。

觀光局表示，售票系統已於今晚6點恢復正常。